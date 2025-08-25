Der Getränkekonzern Keurig Dr. Pepper schnappt sich den Anbieter von Kaffeemarken wie Jacobs und Senseo in einem Milliarden-Deal und kündigt obendrein seine Aufspaltung in zwei eigenständige Konzerne an. Bei den Aktien sorgt das zum Wochenstart für Bewegung. Keurig Dr. Pepper besitzt beispielsweise Marken wie Dr. Pepper oder 7Up (in Nordamerika). Hinzu kommt auch Geschäft mit Kaffee, bei dem der Konzern auch Kapseln und Bohnen anbietet. Der zuletzt stagnierende Geschäftsbereich soll nun offenbar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
