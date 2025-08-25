Auf die Kaufeuphorie nach den Zinssenkung-Andeutungen von Fed-Chef Jerome Powell vor dem Wochenende in Jackson Hole gehen es die Anleger am New Yorker Aktienmarkt zu Wochenbeginn zunächst eher ruhig an. Die großen Indizes notieren vorbörslich leicht im Minus. Bei den Einzelwerten ist jedoch mehr los. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial etwa eine halbe Stunde vor dem Handelsstart mit minus 0,3 Prozent bei 45.500 Punkten. Am Freitag hatte der US-Leitindex noch mit einem Rekordhoch auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär