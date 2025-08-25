EQS-News: Erlebnis Akademie AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Erlebnis Akademie AG veröffentlicht Bericht zum ersten Halbjahr 2025 und bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr



Konzernumsatz in den ersten sechs Monaten bei 9,1 Mio. Euro (-2,0 %)

Drei Neustandorte in konkreter Planung

Prognose 2025 bestätigt: Konzernumsatz in der Bandbreite von 25,6 Mio. Euro bis 27,9 Mio. Euro; EBITDA in der Bandbreite von 6,1 Mio. Euro bis 7,9 Mio. Euro; EBIT in der Bandbreite von 0,8 Mio. Euro und 2,6 Mio. Euro Bad Kötzting, 25. August 2025 - Die Erlebnis Akademie AG hat heute ihren Bericht zum ersten Halbjahr 2025 veröffentlicht und konnte in den ersten sechs Monaten 2025 einen Konzernumsatz von 9,1 Mio. Euro nach 9,3 Mio. Euro im Vorjahr erwirtschaften (-2,0 %). Das zum ersten Halbjahr üblicherweise negative operative Ergebnis EBIT wurde um 0,6 Mio. Euro auf -2,2 Mio. Euro verbessert. "Das erste Halbjahr hat für uns eine recht gute Entwicklung gezeigt. Zwar haben wir den bisherigen Umsatzrekord für das erste Halbjahr, der im Vorjahr aufgestellt wurde, nicht ganz erreicht, aber wir haben auch die bewusste Entscheidung getroffen, drei Abenteuerwälder und zwei Baumwipfelpfade wegen des späten Ostertermins auch später zu eröffnen", berichtet Christoph Blaß, CFO der Erlebnis Akademie AG. "Wir konnten damit in den für das Gesamtgeschäft eher unbedeutenden Monaten des Jahres Kosten einsparen." Die ausgegebene Prognose für das Gesamtjahr 2025 mit einem erwarteten Konzernumsatz in der Bandbreite von 25,6 Mio. Euro bis 27,9 Mio. Euro bestätigt die Erlebnis Akademie AG. Beim EBITDA erwartet eak eine Bandbreite von 6,1 Mio. Euro bis 7,9 Mio. Euro und beim EBIT rechnet das Unternehmen mit der Bandbreite zwischen 0,8 Mio. Euro und 2,6 Mio. Euro. Nach einer Investitionspause, bedingt durch Pandemie, Ukrainekrieg und darauffolgende Unsicherheiten, hat die Erlebnis Akademie derzeit wieder größere Neuprojekte am Planungshorizont. Entstehen sollen bis zu drei Neustandorte bis 2027 mit Fokus auf Osteuropa und das Vereinigte Königreich, die vor Ort mit bewährten Partnern im Rahmen von Joint Ventures umgesetzt werden. Auch in Deutschland werden Standortkonzepte geprüft, die das Portfolio sinnvoll ergänzen sollen. Hinweis: Der Quartalsbericht zum zweiten Quartal 2025 steht auf der Internetseite der Erlebnis Akademie unter www.eak-ag.de im Bereich Investoren zum Download zur Verfügung. Über die Erlebnis Akademie AG Die Erlebnis Akademie AG wurde 2001 im oberpfälzischen Bad Kötzting gegründet und zählt heute zu den führenden Anbietern im naturnahen Freizeit- und Erlebnisbereich in Deutschland. Das Unternehmen hat bislang 13 Baumwipfelpfade inklusive ergänzender Einrichtungen mit einem Gesamtinvest von mehr als 85 Mio. Euro errichtet, 12 davon befinden sich heute noch im Bestand der Erlebnis Akademie. Die fünf deutschen Standorte befinden sich im Schwarzwald, im Nationalpark Bayerischer Wald, auf den Inseln Rügen und Usedom sowie an der Saarschleife. Die Erlebnis Akademie ist darüber hinaus mit Standorten in Tschechien, Krkonoše (2017)], der Slowakei [Bachledova/Hohe Tatra (2017)], Österreich [Gmunden, Salzkammergut (2018)], Slowenien [Pohorje (2019)], Frankreich [Elsass (2021)] Irland [Avondale Forest (2022)] und Kanada [Laurentides (2022)] vertreten. An ausgewählten Standorten betreibt das Unternehmen zusätzlich insgesamt vier Abenteuerwälder. Die pädagogischen Inhalte wurden jeweils in Kooperation mit renommierten Partnern, wie der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, umgesetzt. Im Jahr 2024 besuchten insgesamt mehr als 2,2 Mio. Besucher die Baumwipfelpfade und Abenteuerwälder der eak-Gruppe (inkl. Minderheitenbeteiligungen). Neben der Planung von - unter normalen Rahmenbedingungen - durchschnittlich jährlich zwei bis drei neuen Erlebniseinrichtungen bieten sich zusätzliche konkrete Wachstumsperspektiven durch Erweiterung der bestehenden Anlagen, Ausbau des Merchandise, Gastronomieangebote und Kooperationsmarketing - sowie perspektivisch durch Konzept-Transfer auf andere Naturerlebniswelten. Kontakt Investor Relations (eak) Erlebnis Akademie AG

Walter Steuernagel

T +49 9941 / 90 84 84-0

ir@eak-ag.de Kontakt Investor Relations (Better Orange) Better Orange IR & HV AG

Frank Ostermair/Vera Müller

T +49 89 / 889 69 06-22

eak@linkmarketservices.eu



