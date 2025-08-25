Die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr sind da - und sie fallen ernüchternd aus. Der Sektproduzent Schloss Wachenheim (DE0007229007) bleibt hinter den eigenen Erwartungen zurück und muss seine erst im Mai angepassten Prognosen erneut korrigieren. Umsatz wächst nur minimal: Das Unternehmen steigerte seine Erlöse zwar um 1,3 Prozent auf 447,4 Millionen Euro. Doch das ist weit entfernt von den ursprünglich anvisierten vier Prozent Wachstum. Immerhin gelang es, den Absatz leicht zu steigern: 224,1 Millionen Flaschen (umgerechnet auf 0,75 Liter) bedeuten ein Plus von 1,2 Prozent. Für einen Marktführer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
