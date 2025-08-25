Die Daldrup & Söhne AG, Spezialist für Bohrtechnik und Geothermie, hat von der Amperland Thermalwärme GmbH (ATW), einer Tochtergesellschaft des Gemeinsamen Kommunalunternehmens für Abfallwirtschaft A.ö.R. (GfA), einen Generalunternehmerauftrag über rund 16,8 Mio. EUR erhalten. Projekt im Überblick Bauplatz: Heizkraftwerk Geiselbullach, Olching (Großraum München) Umfang: Zwei abgelenkte Tiefengeothermiebohrungen mit Längen von ca. 2.430 m und 3.300 m Zeitplan: Bau des Bohrplatzes ab September 2025 Bohrarbeiten von Dezember 2025 bis Mai 2026 Daldrup & Söhne: Stimmen zum Projekt Andreas Tönies, Vorstandsvorsitzender ...Den vollständigen Artikel lesen ...
