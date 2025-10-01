Im Oktober 2025 wurden in mehreren Wikifolios wieder neue Aktienkäufe getätigt. Wichtig bleibt jedoch der Hinweis: Es handelt sich nicht um eine Anlageempfehlung, sondern um eine persönliche Auswahl, die auch Interessenkonflikte bergen kann. Im Folgenden werden fünf Aktien vorgestellt, die derzeit im Fokus stehen: 1. BYD - Der Elektromobilitäts-Gigant aus China Die wohl bekannteste Aktie in dieser Auswahl ist BYD. Der chinesische Elektroautohersteller ist mittlerweile Marktführer im Heimatland und eine echte Konkurrenz für Tesla. Trotz vieler negativer Schlagzeilen - von Überkapazitäten bis zu schwächelnden Exporten nach Europa - zeigt sich das Unternehmen robust. Besonders stark ist BYD im unteren Preissegment, ...

