Dow-Boom trifft Bitcoin-Beben! Marktausblick Börse mit Blick auf DAX, EUR & Aktien (Nvidia, AMD

Anzeige / Werbung

In den USA sorgte die Rede von Jerome Powell für neue Rekorde im Dow Jones, der seit Wochen an der Schwelle von rund 45.000 Punkten einen Widerstand bildete. Auch der marktbreite S&P500 legte auf Wochensicht zu und steht nun knapp vor neuen Rekorden. Einzig der Technologiebereich ist aktuell ein wenig schwächer. Im Wochenranking notierte der Nasdaq auf den hinteren Plätzen mit einem Wochenminus, holte am Freitag aber einiges an Verlusten bereits auf.

Blicken wir auf den Bereich der Kryptos, ist der Bitcoin nach der Rallye am Freitag nun wieder auf das Konsolidierungslevel zurückgefallen. Halten die 111.000 US-Dollar erneut? Etwas positive scheint sich das Chartbild be Ethereum zu skizzieren, was wir uns ebenfalls genauer ansehen.

Im zweiten Teil des Videos standen erneut die Tops und Flops der Vorwoche an der Wall Street auf der Agenda. Im Dow Jones profitieren vor allem die Finanzwerte von der möglichen Zinssenkung. Goldman Sachs schaffte es sogar, zu den Gewinnern der Woche zu zählen. Die Aktie steht kurz vor neuen Hochpunkten im Chartverlauf. Weitere Profiteure der Zinssatzänderung sind Werte, die sich von Investitionen in den USA weitere Umsätze erhoffen. So konnte Caterpillar nur zwei Wochen nach durchwachsenen Quartalszahlen den Aufwärtstrend behaupten und erneut stark steigen. Konjunkturprogramme für die Infrastruktur in den USA und sicher auch beim Wiederaufbau in Krisengebieten wie der Ukraine oder Gaza könnten den Wert weiter beflügeln.

Die Anstiege bei Palantir und Nvidia erhielten jüngst einen Dämpfer, da auch die Bewertungen sehr hoch gestiegen waren. Mit einem KGV von über 500 ist Palantir zwar der stärkste Wert im S&P500 im bisherigen Jahr, doch auch der teuerste. Dagegen erscheint ein KGV von 56 bei Nvidia regelrecht billig. Ob dieses durch noch höhere Gewinne weiter absinkt, erfahren wir am Mittwochabend bei den Quartalszahlen. Das Unternehmen ist weiterhin vor Microsoft und Apple der wertvollste Konzern an der Wall Street.

Unter Druck gerieten aus dem Chip-Sektor auch die Aktien von AMD: Sie waren schon sehr gut gelaufen und warten wie eine HP nun ebenfalls auf neue Impulse, die sich seitens der Quartalszahlen auftun sollten. Gerade HP ist als Urgestein am Scheideweg, die technische Entwicklung der jüngeren Konkurrenten nicht zu verschlafen. Die Aktie verlor binnen eines Jahres rund 25 Prozent an Wert.

Mit Sicherheit geht es um Sicherheit bei Crowdstrike, die ebenfalls in dieser Woche als bekannteste Cybersecurity-Aktie der Welt ihre Bilanzen offenlegen. Das Unternehmen hatte sich vom "Skandal" eines fehlgeschlagenen Updates im vergangenen Sommer wieder deutlich erholt und zwischenzeitlich neue Allzeithochs ausgebildet. Nun befinden wir uns technisch in einer Konsolidierungsphase, welche aber mit positiven Ausblicken auf das nächste Quartal verlassen werden könnte.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

Der große interaktive Wochenausblick findet wie gewohnt montags um 10:30 Uhr statt.

Komm daher gern mit Deinen Fragen und Wunschwerten zum nächsten Format hinzu und melde Dich unverbindlich zu diesen Terminen auf der Landingpage an.

Neues interaktives Format zu den US-Arbeitsmarktdaten. Jetzt kostenlos anmelden

Alle US-Aktien und Optionen können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden:

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:

Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.