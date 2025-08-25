Anzeige
XETRA-SCHLUSS/Etwas leichter - Puma haussieren mit Übernahmefantasie

DJ XETRA-SCHLUSS/Etwas leichter - Puma haussieren mit Übernahmefantasie

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt ist mit Abgaben in die neue Woche gestartet. Nach dem Kursfeuerwerk an der Wall Street, mit dem Dow-Jones-Index auf Rekordhoch, profitierten die hiesigen Aktienmärkte nicht von der US-Zinssenkungsfantasie, die durch den Auftritt von Fed-Chef Jerome Powell auf dem Treffen der Notenbanker in Jackson Hole neue Nahrung erhalten hatte. "Es gibt immer noch ein ziemlich hohes Maß an Unsicherheit, und wie Powell erwähnte, ist der Zinspfad nicht zwangsläufig auf einem vorgegebenen Weg", sagte Matthew Pallai, CIO von Nomura Capital Management. Der DAX verlor 0,4 Prozent auf 24.273 Punkte.

Ein wider Erwarten im August gestiegener Ifo-Geschäftsklimaindex setzte keine Akzente. Dynamik will nicht aufkommen, auch wenn es nun der achte Anstieg in Folge ist, wie Thomas Gitzel von der VP Bank sagte. Die Erholung verlaufe "im Schneckentempo", daher liege das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer noch immer auf niedrigem Niveau. "Das passt auch zum Zustand der deutschen Wirtschaft: Von nennenswerter konjunktureller Erholung kann nicht die Rede sein. Mehr noch, das BIP schrumpfte im zweiten Quartal bekanntlich um 0,3 Prozent", betonte Gitzel.

Mit Aufschlägen von 16 Prozent reagierten Puma auf einen Bloomberg-Artikel. Dort hieß es mit Verweis auf Kreise, die Pinault-Familie erwäge verschiedene Optionen für ihre Puma-Beteiligung, unter anderem einen Verkauf. Die Familie habe verschiedene mögliche Käufer kontaktiert, darunter Anta Sports Products sowie Li Ning. Der Ausgang der Gespräche sei offen. Hintergrund eines möglichen Verkaufs sei die schwache Wertentwicklung der Puma-Aktie. Die Pinault-Familie hält 29 Prozent an Puma über ihr Anlagevehikel Artemis.

Einen guten Wochenstart hatten Rüstungsaktien. Der Sektor hat sich in der Zwischenzeit von dem Durchhänger im Zusammenhang mit den diplomatischen Bemühungen von US-Präsident Donald Trump um eine Lösung im Ukraine-Krieg erholt. Von einem Kriegsende oder auch nur einer Waffenruhe spricht niemand mehr. Rheinmetall gewannen 1,7 Prozent, Renk 1,7 Prozent und Hensoldt 0,8 Prozent.

Neues gab es von der Commerzbank (-0,8%), der Unicredit (-0,4%) hat den direkt gehaltenen Anteil weiter erhöht. Wie die italienische Bank mitteilte, hat sie weitere Finanzinstrumente in Aktien an dem DAX-Konzern umgewandelt und kommt nun auf eine direkte Beteiligung von 26 Prozent. Unicredit SpA, die eine Übernahme der Commerzbank anstrebt, hatte sich über Finanzinstrumente 29 Prozent der Anteile gesichert. Ein Sitz im Aufsichtsrat werde derzeit nicht angestrebt, so Unicredit.

Der Nachrichtenfluss für Alternative Energien bleibt schwierig. Gegenwind für Orstedt (-16,4%) kam wieder einmal aus den USA. Orsted erhielt die Anweisung vom Bureau of Ocean Energy Management, die Arbeiten am großen US-Offshore-Projekt Revolution Wind einzustellen. Es handelt sich um ein Projekt, das bereits zu 80 Prozent fertiggestellt ist und bei dem 45 von 65 Windturbinen errichtet wurden. Der Baustopp und das Timing werden als äußerst ungünstig eingestuft, da er nur zehn Tage vor einer außerordentlichen Hauptversammlung erfolgt, auf der über eine Kapitalerhöhung von 60 Milliarden dänischen Kronen entschieden werden soll. Im Windschatten fielen Siemens Energy 1,3 Prozent, Nordex 1,6 Prozent und SMA Solar 1,6 Prozent. 

=== 
INDEX                  zuletzt +/- % +/- % YTD 
DAX                  24.273,12 -0,4%   +22,4% 
DAX-Future              24.295,00 -0,5%   +20,3% 
XDAX                 24.254,64 -0,5%   +22,9% 
MDAX                 31.073,13 +0,2%   +21,1% 
TecDAX                 3.768,87 -0,3%   +10,6% 
SDAX                 17.177,16 -0,3%   +25,6% 
zuletzt                     +/- Ticks 
Bund-Future               129,03%  -29 
YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag 
 
Index   Gewinner Verlierer unv.  Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag 
DAX      9     31   0   2.091,7  31,5    2.793,2     44,8 
MDAX     20     27   3    489,2  23,8     513,2     21,6 
TecDAX    12     18   0    490,7   9,5     696,9     12,7 
SDAX     24     44   2    70,3   6,4     84,1      7,0 
Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 25, 2025 11:53 ET (15:53 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
