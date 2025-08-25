Die mangelnde Nachfrage nach E-Autos sorgt dafür, dass die Stellantis-Tochter Opel ihre ambitionierte Elektro-Strategie kippt. Statt wie angekündigt ab dem Jahr 2028 in Europa nur noch batterieelektrische Autos auszuliefern, werden Verbrennermodelle noch deutlich länger zu haben sein. Die Aktie der Opel-Mutter Stellantis gibt am Montag nach. Das Unternehmen begründet den Strategiewechsel mit der Nachfrage der Kunden. Wenn diese es verlangten, werde man auch weiterhin auf die bisherige "Multi Energy"-Strategie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär