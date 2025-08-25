Die Stars Arden Cho, May Hong und der Sänger REI AMI legten während einer speziellen Lichtschau den Schalter um in Anlehnung an den Hit des Films "Golden"

Das Empire State Building (ESB) hat am Golden Weekend, dem 22. August, zusammen mit den Partnern Netflix und der Coalition of Asian Pacifics in Entertainment (CAPE) sowie mit Unterstützung von iHeartMedia die Premiere des Music-to-Light Spectacular "KPOP DEMON HUNTERS" gefeiert. Zuvor hatten die Stars des Films Arden Cho, May Hong und der Sänger REI AMI das Empire State Building für eine spezielle Zeremonie mit Beleuchtung der Türme besucht, wobei sie den berühmten Lichtschalter umlegten und so die Top-NYC-Attraktion eröffneten.

"Unser 'KPOP DEMON HUNTERS' Music-to-Light Spectacular zelebriert mitten in New York City globale Kultur und Kreativität," sagte Dan Rogoski, Senior Vice President und General Manager des Observatoriums des Empire State Building. "Wir sind überglücklich, unsere Fans in New York City und in der ganzen Welt mit den Künstlern in Kontakt zu bringen, die sie lieben sowohl real als auch fiktiv."

Die Music-to-Light-Show feierte an diesem Abend um 21:00 Uhr ihre Premiere und der historische Hit des Films und Song dieses Sommers "Golden" wurde auf iHeartMedia New York's Z100 übertragen. Nach der Show leuchteten die weltberühmten Turmlichter des Gebäudes passend zum Song in Gold.

"KPOP DEMON HUNTERS" ist der auf Netflix am häufigsten angesehene animierte Originalfilm aller Zeiten und er rangiert auf Platz zwei auf der Netflix Most Popular Movies Liste. Der Song "Golden" aufgeführt von der fiktiven Band des Films Huntr/x mit den Künstlern EJAE, AUDREY NUNA und REI AMI schrieb Geschichte als erste Single einer weiblichen K-Pop-Künstlerin, die es an die Spitze des Billboard Hot 100 gebracht hat.

Das Empire State Building Music-to-Light Spectacular präsentiert tausende von LED-Lampen, deren Choreographie vom bekannten Licht-Designer Marc Brickman und dessen Tactical Manouevre Team entworfen wurde.

Über das Empire State Building

Das Empire State Building, das "Berühmteste Gebäude der Welt" befindet sich im Besitz des Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE). Es erhebt sich mit einer Höhe von 1.454 Feet, gemessen vom Boden bis zur Antenne, über Midtown Manhattan. Die für $165 Millionen neu gestaltete Empire State Building Observatory Experience eröffnet mit dem großzügigen Eingang, dem interaktiven Museum mit neun Galerien und dem 102 nd Floor Observatory mit den deckenhohen Fenstern ganz neue Horizonte. Die Reise zum weltberühmten 86th Floor Observatory, die einzige 360-Grad-Aussichtsplattform im Freien mit einem Rundblick über New York, ist für Besucher ein unvergessliches Erlebnis. Dabei erfahren sie alles über das Gebäude von seiner berühmten Geschichte bis hin zu seiner heutigen Bedeutung für die Pop-Kultur. Die Empire State Building Observatory Experience heißt jedes Jahr Millionen von Besuchern willkommen und ist das vierte Jahr in Folge die #1 Top Attraktion von New York City in den Tripadvisor's 2025 Travelers' Choice Awards: Best of the Best Things to Do, "America's Favorite Building" des American Institute of Architects, das weltweit berühmteste Reiseziel gemäß Uber und die #1 New York City Attraktion auf der Lonely Planet's Ultimate Travel List.

Seit 2011 wird das Gebäude komplett mit erneuerbarer Windenergie versorgt. Auf den zahlreichen Stockwerken haben sich Mieter wie LinkedIn und Shutterstock niedergelassen und darüber hinaus gibt es Einzelhändler und Gastronomie wie STATE Grill and Bar, Tacombi und Starbucks. Mehr Informationen und Tickets für das Observatory Experience finden Sie unter: esbnyc.com oder folgen Sie dem Gebäude auf Facebook, X (zuvor Twitter), Instagram, Weibo, YouTube oder TikTok.

