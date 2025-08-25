Die Mercedes-Benz Group-Aktie ISIN: DE0007100000 bewegt sich seit dem Tief am 04. August wieder Richtung Norden. Bisher konnte man einen Kursgewinn von 48,685 bis über 55,30 Euro sehen. Die Aktie hat am Freitag den charttechnischen Widerstand geschafft, Express-Service-Abonnenten, die eingestiegen sind, konnten mit dem vorgeschlagenen Hebel-Zertifikat bereits einen Gewinn von rund 20 Prozent mitnehmen. Die Analysten sehen den Stuttgarter Autobauer ...

