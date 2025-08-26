© Foto: Christian Charisius - dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 07:30 Uhr, Deutschland: SFC Energy, Q2-Zahlen 07:30 Uhr, Deutschland: Dermapharm Holding, Halbjahreszahlen (detailliert) 09:30 Uhr, Deutschland: DZ Bank, Halbjahreszahlen 10:00 Uhr, Deutschland: Baywa, Hauptversammlung 10:00 Uhr, Deutschland: Dekabank, Halbjahreszahlen Tipp aus der Redaktion:Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Jetzt zu …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE