Die Resultate der TX Group für das erste Halbjahr 2025 zeigen ein gemischtes Bild. Die digitalen Plattformen JobCloud (50%) und SMG Swiss Marketplace Group (30.72%) wirtschafteten weiterhin erfolgreich. Für Goldbach, 20 Minuten und Tamedia blieb das Umfeld anspruchsvoll und die eingeleitete Transformation zur Reduktion der Komplexität sowie der Ausbau der digitalen Angebote wurde konsequent weiterverfolgt. Zudem beabsichtigt die Gruppe, in naher Zukunft ein Aktienrückkaufprogramm zu starten.
In einem anspruchsvollen Marktumfeld erwies sich die TX Group als operativ robust und konnte wichtige strategische Initiativen vorantreiben. Die Entwicklung in den verschiedenen Geschäftsfeldern spiegelte sowohl die strukturellen Herausforderungen im Medienbereich als auch die Dynamik der Plattformen, wenn auch mit unterschiedlichen Ausprägungen, wider.
Die TX Group-Beteiligungen Swiss Marketplace Group (SMG) und JobCloud erzielten im ersten Halbjahr 2025 stabile Beiträge zum Gruppenergebnis. Trotz rückläufigem Umsatz und tieferem operativen Betriebsergebnis blieb die Marge bei JobCloud auf einem guten Niveau und das Unternehmen entwickelte sich in einem herausfordernden Marktumfeld dank striktem Kostenmanagement solide. Die SMG setzte im ersten Halbjahr ihr Umsatzwachstum fort. Das starke Wachstum verteilte sich über alle Geschäftsbereiche und führte zu einem zweistelligen Umsatzplus. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum konnte auch eine deutliche Margenverbesserung erzielt werden. Die Vorbereitungen für den möglichen Börsengang der SMG verlaufen planmässig. Ziel bleibt es, das Unternehmen optimal auf den Schritt an die Börse vorzubereiten und damit langfristiges Wachstum sowie strategische Flexibilität zu ermöglichen. Auf der SMG-Webseite werden weitere Details publiziert.
