EQS-News: Dermapharm Holding SE / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

Dermapharm bestätigt stabile Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2025 und verzeichnet EBITDA-Wachstum im zweiten Quartal gegenüber Vorjahresquartal



26.08.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Dermapharm bestätigt stabile Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2025 und verzeichnet EBITDA-Wachstum im zweiten Quartal gegenüber Vorjahresquartal Stabiles erstes Halbjahr: Planmäßige Entwicklung beim Konzernumsatz und bei bereinigtem EBITDA.

Operative Stärke: EBITDA legt im zweiten Quartal 2025 um 3,7% gegenüber Vorjahresquartal zu.

Markenarzneimittel bleiben EBITDA-starke Wachstumstreiber.

Strukturelle Maßnahmen zur Neuausrichtung der Arkopharma und Portfoliooptimierung des Parallelimports zeigen erste positive Wirkungen.

Prognose für das Gesamtjahr 2025 bestätigt: Vorstand erwartet weiterhin Konzernumsatz zwischen 1.160 und 1.200 Mio. € und bereinigtes EBITDA zwischen 322 und 332 Mio. €. Grünwald, 26. August 2025 - Die Dermapharm Holding SE ("Dermapharm"), ein wachstumsstarker Hersteller von Markenarzneimitteln und anderen Gesundheitsprodukten, veröffentlicht heute den prüferisch durchgesehenen Halbjahresfinanzbericht für das laufende Geschäftsjahr 2025 und bestätigt die vorläufigen IFRS-Konzern-Geschäftszahlen. Auf Basis der finalen IFRS-Konzern-Finanzkennzahlen beträgt der Konzernumsatz in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2025 574,5 Mio. € und ist damit planmäßig 0,7 % unter dem Vorjahresvergleichswert. Für den Rückgang ausschlaggebend ist die Portfoliooptimierung des Parallelimportgeschäfts. Das überdurchschnittliche Wachstum des Segments Markenarzneimittel bleibt der wesentliche Treiber der Unternehmensentwicklung und gleicht nicht nur die höheren Umsatzbeiträge aus dem Pandemiebereitschaftsprogramm der Vergleichsperiode des Vorjahres aus, sondern auch die Effekte aus der deckungsbeitragsorientierten Produktportfoliooptimierung des Parallelimports und der Neuausrichtung der Arkopharma. Auf Ergebnisebene können allerdings die höheren Beiträge der Pandemiebereitschaft nicht vollständig kompensiert werden: Das unbereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sinkt bei einer Marge von 25,2 % leicht auf 144,9 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 147,0 Mio. € bzw. 25,4 %). Die Ergebnisbereinigungen betreffen nahezu ausschließlich mit der vorgenannten Optimierung und Neuausrichtung zusammenhängende Restrukturierungsaufwendungen, insgesamt sinken die bereinigten Aufwendungen gegenüber dem Vergleichszeitraum um 2,9 Mio. € auf 3,1 Mio. €. Das sich errechnende bereinigte EBITDA beträgt 148,0 Mio. € oder 25,8 % der Nettoerlöse (Vorjahreszeitraum: 153,0 Mio. € bzw. 26,4 %). Im zweiten Quartal 2025 wächst das bereinigte EBITDA um 3,7% gegenüber Vorjahresquartal. "Unsere stabile Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2025 bestätigt erneut die Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit unseres Geschäftsmodells. Das kontinuierliche Wachstum im Segment Markenarzneimittel stärkt trotz herausfordernder Rahmenbedingungen unsere Marktposition nachhaltig. Die Fortschritte bei der Neuausrichtung von Arkopharma sowie der Optimierung des Portfolios im Parallelimportgeschäft zeigen erste positive Effekte und unterstreichen die Wirksamkeit unserer strategischen Maßnahmen. Das EBITDA-Wachstum im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahresquartal bestätigt unsere operative Stärke und gibt uns Rückenwind für die zweite Jahreshälfte. Vor diesem Hintergrund blicken wir zuversichtlich auf eine planmäßige Fortsetzung unseres profitablen Wachstumspfads und bestätigen unsere Prognose für das Gesamtjahr", so Dr. Hans-Georg Feldmeier, Vorstandsvorsitzender der Dermapharm Holding SE.

Segment "Markenarzneimittel" Der Umsatz im Segment "Markenarzneimittel" steigt um 4,0 % auf 288,2 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 277,1 Mio. €) und leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung im ersten Halbjahr 2025. Das bereinigte Segment-EBITDA beträgt 126,4 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 126,0 Mio. €), was einer Marge von 43,9 % (Vorjahr: 45,5 %) entspricht. Insbesondere das Therapiegebiet Allergologie sowie die internationalen Gesellschaften erwiesen sich dabei als zentrale Wachstumstreiber. Auf Produktebene entwickelte sich die Nachfrage nach Allergovit®, Dekristol® OTC, Novo-Helisen® Depot, Prednisolut® sowie Myditin® / Myopridin® besonders erfreulich. Trotz der gegenläufigen Effekte im Zusammenhang mit dem Pandemiebereitschaftsprogramm im Vorjahresvergleichszeitraum, bleibt das Segment Ergebnistreiber mit stabiler Marge. Das unbereinigte EBITDA steigt um 3,5 % auf 125,2 Mio. € (Vorjahr: 121,0 Mio. €), die entsprechende Marge beträgt 43,4 % (Vorjahr: 43,7 %). Segment "Andere Gesundheitsprodukte" Der Umsatz im Segment "Andere Gesundheitsprodukte" wächst leicht um 0,2 % auf 179,9 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 179,5 Mio. €) mit dem B2B-Geschäft der Euromed als wesentlichem Treiber. Das unbereinigte EBITDA sinkt im ersten Halbjahr 2025 um 7,7 % auf 25,3 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 27,4 Mio. €), die entsprechende Marge reduziert sich um 1,2 Prozentpunkte auf 14,1 % (Vorjahreszeitraum: 15,3 %). Das bereinigte EBITDA liegt im ersten Halbjahr 2025 bei 26,0 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 28,5 Mio. €), die entsprechende Marge beträgt 14,4 % (Vorjahreszeitraum: 15,9 %). Die in US-Dollar abgewickelten Umsatzerlöse betragen weniger als 5 % der Konzernumsätze, trotzdem führt die anhaltende Abwertung des US-Dollars gegenüber dem Euro zu Währungsverlusten, die das ausgewiesene Ergebnis belasten. Bereinigt um Währungsverluste weist das Segment eine deutliche Steigerung des bereinigten EBITDA um 11,3% auf 30,6 Mio. € aus. Das in Deutschland produzierte Geschäft mit Nahrungsergänzungsmitteln entwickelt sich im ersten Halbjahr 2025 mit starkem Umsatz- und Ergebniswachstum positiv. Trotz der erwarteten Schwäche im ersten Halbjahr des Übergangsjahres infolge des laufenden Umbaus des Geschäftsmodells zeichnen sich bei Arkopharma auf Quartalsebene bereits positive Entwicklungen aufgrund der eingeleiteten Neuausrichtung ab. So gelingt es Arkopharma im zweiten Quartal 2025 den Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu steigern und zum Quartalsende auch eine Verbesserung der Ergebnisbeiträge zu verzeichnen. Segment "Parallelimportgeschäft" Im Segment "Parallelimportgeschäft" wird die deckungsbeitragsorientierte Portfoliooptimierung konsequent umgesetzt. Diese strategische Neuausrichtung mit Fokus auf margenstarke Produkte führt erwartungsgemäß zu einem Umsatzrückgang um 12,7 % auf 106,5 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 122,0 Mio. €). Das Ergebnis wird derzeit noch durch Restrukturierungskosten im Zusammenhang mit der Anpassung der Mitarbeiterzahl beeinträchtigt, sodass sich das unbereinigte Segment-EBITDA und die entsprechende Marge im ersten Halbjahr 2025 auf -2,9 Mio. € bzw. -2,7 % (Vorjahreszeitraum: 1,1 Mio. € bzw. 0,9 %) belaufen. Das bereinigte EBITDA des Segments beträgt im Berichtszeitraum -1,6 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 1,1 Mio. €) mit einer bereinigten EBITDA-Marge von -1,5 % (Vorjahreszeitraum: 0,9 %). In den letzten Monaten des ersten Halbjahres 2025 bestätigt die Entwicklung operativer Kennzahlen wie Stück-Deckungsbeitrag und Produktanzahl die Wirksamkeit der eingeleiteten Maßnahmen.

Der Vorstand bestätigt den Ausblick auf das Gesamtjahr 2025 Die Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2025 verlief planmäßig und legt eine solide Grundlage für die zweite Jahreshälfte. Aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage nach Präparaten aus dem Segment "Markenarzneimittel", die durch ein überdurchschnittliches Wachstum der internationalen Gesellschaften und der Allergopharma unterstützt wird, ist von einem planmäßigen Konzernwachstum auszugehen. Vor diesem Hintergrund bestätigt der Vorstand die Prognose für das Gesamtjahr 2025 mit einem Konzernumsatz zwischen 1.160 Mio. € und 1.200 Mio. € und einem bereinigten EBITDA zwischen 322 Mio. € und 332 Mio. €. Der vollständige Halbjahresbericht 2025 steht ab sofort auf der Internetseite https://ir.dermapharm.de/ zum Download bereit. IFRS Finanzkennzahlen H1 2025 im Vergleich zur entsprechenden Vorjahresperiode

(Darstellung ohne Segmentüberleitung/Konzernholding) in Mio. € H1 2025 H1 2024 Veränderung Konzern-Umsatz 574,5 578,5 -0,7 % Markenarzneimittel 288,2 277,1 4,0 % Andere Gesundheitsprodukte 179,9 179,5 0,2 % Parallelimportgeschäft 106,5 122,0 -12,7 % Bereinigtes Konzern-EBITDA* 148,0 153,0 -3,3 % Markenarzneimittel 126,4 126,0 0,3 % Andere Gesundheitsprodukte 26,0 28,5 -8,8 % Parallelimportgeschäft -1,6 1,1 -245,5 % Bereinigte EBITDA-Marge (in %) 25,8 26,4 -0,6 Pp Markenarzneimittel 43,9 45,5 -1,6 Pp Andere Gesundheitsprodukte 14,4 15,9 -1,5 Pp Parallelimportgeschäft -1,5 0,9 -2,4 Pp Konzern-EBITDA 144,9 147,0 -1,4 % Markenarzneimittel 125,2 121,0 3,5 % Andere Gesundheitsprodukte 25,3 27,4 -7,7 % Parallelimportgeschäft -2,9 1,1 -363,6 % EBITDA-Marge (in %) 25,2 25,4 -0,2 Pp Markenarzneimittel 43,4 43,7 -0,3 Pp Andere Gesundheitsprodukte 14,1 15,3 -1,2 Pp Parallelimportgeschäft -2,7 0,9 -3,6 Pp

* H1 2025 EBITDA um Einmaleffekte in Höhe von 3,1 Mio. € bereinigt, davon entfallen 1,9 Mio. € auf Q2 2025.

H1 2024 EBITDA um Einmaleffekte in Höhe von 6,0 Mio. € bereinigt, davon entfallen 3,0 Mio. € auf Q2 2024. Unternehmensprofil Dermapharm - Pharmazeutische Exzellenz "Made in Europe" Dermapharm ist ein innovativer und wachstumsstarker Hersteller von Markenarzneimitteln und anderen Gesundheitsprodukten. Die 1991 gegründete Gesellschaft hat ihren Sitz in Grünwald bei München. Neben dem Hauptstandort in Brehna bei Leipzig betreibt Dermapharm weitere Produktions-, Entwicklungs- und Vertriebsstandorte unter anderem in Deutschland, dem übrigen Europa sowie den USA. Dermapharm verfügt im Segment "Markenarzneimittel" über 1.300 Arzneimittelzulassungen mit mehr als 390 pharmazeutischen Wirkstoffen. Das Sortiment von Arzneimitteln ist auf ausgewählte Therapiegebiete spezialisiert, in denen Dermapharm vor allem in Deutschland eine führende Marktposition besetzt. Das integrierte Geschäftsmodell der Gesellschaft erstreckt sich von der hausinternen Produktentwicklung und Produktion über Qualitätsmanagement und Logistik bis hin zum Vertrieb der Markenarzneimittel durch einen pharmazeutisch geschulten Außendienst. Im Segment "Andere Gesundheitsprodukte" bündelt Dermapharm Nahrungsergänzungs- und pflanzliche Arzneimittel, Kosmetika und Medizinprodukte sowie pflanzliche Extrakte und medizinisches Cannabis. Zum Segment zählen neben der französischen Arkopharma, Marktführer für phytotherapeutische Nahrungsergänzungsmittel in Frankreich, unter anderem auch die spanische Euromed S.A., ein global führender Hersteller von Pflanzenextrakten und pflanzlichen Wirkstoffen für die Pharma-,

Nutrazeutika-, Lebensmittel- und Kosmetikindustrie. Mit der axicorp betreibt Dermapharm das Segment "Parallelimportgeschäft". Axicorp importiert Originator-Arzneimittel aus anderen EU-Mitgliedsstaaten zum Weiterverkauf an pharmazeutische Großhändler und Apotheken in Deutschland. Dabei profitiert axicorp von der unterschiedlichen Preisgestaltung innerhalb der einzelnen EU-Mitgliedsländer. Ausgehend vom Umsatz ist axicorp derzeit der siebtgrößte Parallelimporteur in Deutschland. Mit einer konsequenten F&E-Strategie sowie zahlreichen erfolgreichen Produkt- und Firmenübernahmen und zunehmender Internationalisierung optimiert der Konzern seine Geschäftsaktivitäten kontinuierlich und sorgt neben organischem Wachstum auch für externe Wachstumsimpulse. Kontakt Investor Relations & Corporate Communications

Britta Hamberger

Tel.: +49 (0)89 64186-233

E-Mail: ir@dermapharm.com



26.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

