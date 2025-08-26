Es ist ein langer und mühsamer Weg, dennoch befindet sich die Elektromobilität auf dem Erfolgspfad. So steigt Monat für Monat die Zahl der E-Autos auf den Straßen der Welt. In einigen Märkten geschieht dies beeindruckend schnell, in anderen eher langsam. Bergauf ging es indes zuletzt mit Aktien, die vom Siegeszug der E-Autos profitieren. So befinden sich im AKTIONÄR E-Mobilität Batterie Index sechs Firmen, die für die globale Verkehrswende praktisch unverzichtbar sind: Tesla (aktuell das Schwergewicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär