Strategisches Wachstum: Einblicke in die Exploration von Silver Tiger Metals auf El Tigre

Im aktuellen Goldinvest.de-Interview erläutert der Silver Tiger-CEO das enorme Explorationspotenzial auf dem Gebiet der Silbermine El Tigre.

In diesem Interview mit Glenn Jessome, CEO von Silver Tiger Metals (WKN A2P4YL / TSXV SLVR), sprechen wir über die jüngsten Explorations- und Erschließungsfortschritte des Unternehmens im Projekt El Tigre in Sonora (Mexiko). Jessome hebt hervor, dass Silver Tiger bereits über 400 Millionen Unzen Silberäquivalent rund um die historische Mine El Tigre abgegrenzt hat, wobei sich diese Zahl mit der Fortsetzung der Bohrungen entlang des 25 Kilometer langen Trends in nördlicher und südlicher Richtung noch verdoppeln könnte.

Er erklärt, warum der aktuelle Fokus auf zwei Ziele gerichtet ist: die Förderung der vollständig genehmigten Untertage- und kurzfristig erschließbaren Tagebaumine in Richtung Produktion voranzutreiben und gleichzeitig das größere Potenzial des Bezirks El Tigre aufzuzeigen. Mit historischen hochgradigen Abbaustätten, starken technischen Ergebnissen und laufenden Genehmigungsfortschritten in Mexiko positioniert sich Silver Tiger als eines der spannendsten Silberentwicklungsunternehmen in der Region.

Jessome gibt außerdem Einblicke in den Silbermarkt im Allgemeinen, die M&A-Aktivitäten in Mexiko und erklärt, warum langfristige Investoren Silver Tiger im Auge behalten sollten, da das Unternehmen weiterhin erhebliche Wertpotenziale erschließt.

Hier gibt es das vollständige Video:

