Fidelity US Quality Income $ Inc FUSD - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 26
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UID
|Date:
|22/8/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|11.73
|Shrs:
|112,400,000.00
|Tckr:
|FUSD
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|9,963
|10,094
|08:42
|9,963
|10,094
|08:42
|Zeit
