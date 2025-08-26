DJ Finanzchefin Soraya Benchikh von British American Tobacco tritt ab

Von Sarah Sloat

DOW JONES--British American Tobacco (BAT) benötigt einen neuen Finanzvorstand. CFO Soraya Benchikh trete mit sofortiger Wirkung zurück, teilte der britische Tabakkonzern jetzt mit. Der Prozess zur Suche nach ihrem Nachfolger sei eingeleitet. Übergangsweise übernimmt Javed Iqbal - derzeit Direktor für Digitales und Information - die Position. Benchikh stehe bis Ende des Jahres zur Verfügung, um den Übergang zu unterstützen, teilte BAT am Dienstag weiter mit.

BAT erklärte außerdem, der Konzern sei auf dem besten Weg, seine Prognosen für das Gesamtjahr zu erfüllen.

