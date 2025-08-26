Die zukunftsgerichteten Multiplikatoren von Hensoldt und Rheinmetall haben sich angeglichen, wobei Hensoldt nun mit einem KGV (2027) von 39,7x gegenüber 37,0x und einem EV/EBITDA (2027) von 20,0x gegenüber 22,6x gehandelt wird. Historisch wurde Hensoldt mit einem Abschlag bewertet, was sein schwächeres Wachstums- und Margenprofil widerspiegelte. Mit Blick nach vorn wird erwartet, dass Rheinmetall ein Umsatzwachstum von +253 % und eine EBIT-Marge von ~25 % erzielt, verglichen mit Hensoldts +119 % und ~15 %, was eine klare strukturelle Überlegenheit unterstreicht. Während die kurzfristige Dynamik bei Hensoldt durch Aufträge und eine wahrscheinliche Anhebung der CMD-Guidance unterstützt wird, ist dies bereits im Konsens eingepreist. Wir sehen daher wenig Rechtfertigung für Hensoldts Premium-Bewertung und bekräftigen unsere Verkaufsempfehlung mit einem Kursziel von 70,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/hensoldt-ag





© 2025 AlsterResearch