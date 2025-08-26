Die Elektronikbranche steht unter Druck. FORTEC Elektronik (DE0005774103) spürt dies deutlich in den Geschäftszahlen für 2024/2025. Trotz eines herausfordernden Umfelds erreichte das Unternehmen aber seine angepasste Prognose. Umsatzrückgang trifft FORTEC hart: Der Konzernumsatz sank um 16 Prozent auf 79,7 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es noch 94,5 Millionen Euro gewesen. Besonders schmerzhaft: Das EBIT brach von 7,1 auf nur noch 1,9 Millionen Euro ein. Die entsprechende Marge schrumpfte von 7,5 auf magere 2,4 Prozent. Handelszölle und zurückhaltende Kunden belasteten die Entwicklung erheblich. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
