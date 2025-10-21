Die FORTEC Elektronik AG, ein führender Anbieter von Systemlösungen für Displaytechnologie, Embedded- und Power-Supply-Lösungen, hat die verbleibenden Anteile am Distributor Advantec Electronics B.V. übernommen. Mit dem Abschluss der Transaktion erweitert FORTEC ihre Präsenz im Benelux-Markt und führt die Aktivitäten von Advantec und der kürzlich erworbenen Nottrot B.V. in der neuen regionalen Einheit FORTEC Benelux zusammen. Stärkung der Marktposition in Westeuropa Advantec Electronics B.V., mit Sitz in den Niederlanden, ist ein spezialisierter Distributor von Netzteilen, DC/DC-Convertern, LED-Versorgungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
