Die Fortec-Aktie musste zuletzt herbe Verluste hinnehmen. Hintergrund war, dass die Vorstandsvorsitzende Sandra Maile abberufen wurde. Am Montag verliert sie aktuell -1,8% und steht bei 10,90 €; damit liegt sie auf dem Niveau von 2014. Bietet der Kurseinbruch wieder gute Chancen? Interne Probleme lösen Kurseinbruch aus Bis Anfang Oktober entsprach der Kursverlauf der allgemeinen Wirtschaftslage und verlief in einer engen Range von 14 bis 16 €. Die ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.