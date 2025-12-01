Die Fortec-Aktie musste zuletzt herbe Verluste hinnehmen. Hintergrund war, dass die Vorstandsvorsitzende Sandra Maile abberufen wurde. Am Montag verliert sie aktuell -1,8% und steht bei 10,90 €; damit liegt sie auf dem Niveau von 2014. Bietet der Kurseinbruch wieder gute Chancen? Interne Probleme lösen Kurseinbruch aus Bis Anfang Oktober entsprach der Kursverlauf der allgemeinen Wirtschaftslage und verlief in einer engen Range von 14 bis 16 €. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
