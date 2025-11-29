Die FORTEC Elektronik AG (ISIN: DE0005774103) hat das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025/2026 mit einem Umsatzplus von elf Prozent abgeschlossen und gleichzeitig den testierten Konzernabschluss für das Vorjahr vorgelegt. Der Elektronikdistributor konnte im Auftaktquartal den Umsatz auf 19,4 Millionen Euro steigern und das EBIT wieder ins Plus drehen. Nach einem schwierigen Vorjahr zeichnen sich erste Stabilisierungstendenzen ab. Gleichzeitig bestätigte das Unternehmen seine Prognose für das laufende Jahr und plant eine Dividende von 0,40 Euro je Aktie. Die strategischen Akquisitionen in den ...

