EQS-News: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
18.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft
|Augsburger Str. 2 b
|82110 Germering
|Deutschland
|E-Mail:
|aktie@fortecag.de
|Internet:
|https://www.fortecag.de/hauptversammlung/
|ISIN:
|DE0005774103
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2248590 18.12.2025 CET/CEST