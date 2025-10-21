Die Fortec Elektronik AG (ISIN DE0005774103) übernimmt die verbliebenen Anteile an Advantec Electronics vollständig. Der Germeringer Distributor bündelt die Aktivitäten mit der kürzlich erworbenen Nottrot in der neuen Einheit Fortec Benelux. Damit stärkt das Unternehmen seine Präsenz im westeuropäischen Markt. Strategischer Anker in Westeuropa: Advantec Electronics ist ein Spezialist für Netzteile, DC/DC-Converter und LED-Versorgungen mit Fokus auf industrielle Anwendungen. Fortec hielt bereits rund 36,7 Prozent. Der Distributor verfügt über langjährige Beziehungen zu OEM-Kunden in Bereichen wie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
