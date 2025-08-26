FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für PVA Tepla in einem Ausblick auf den Kapitalmarkttag von 26 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Dynamik des Geschäfts mit Metrologieanlagen sorge für eine Neubewertung, schrieb Michael Kuhn in dem am Dienstag vorliegenden Kommentar./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2025 / 08:00 / CET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0007461006