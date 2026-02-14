PVA TePla (ISIN: DE0007461006) hat in der Kalenderwoche 7 einen beeindruckenden Lauf hingelegt und sich mit einem satten Kursgewinn von 17,24 Prozent an die Spitze des SDAX gesetzt. Das Unternehmen aus Wettenberg wurde damit zum absoluten Top-Performer und zog die Aufmerksamkeit von Anlegern und Analysten gleichermaßen auf sich. Am Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 24,34 Euro, das Wochenhoch wurde im Tagesverlauf auf Xetra mit 25,12 Euro ...

