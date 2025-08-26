In der vergangenen Woche markierte die Aktie der Commerzbank noch ihren höchsten Stand seit 14 Jahren. Nach den jüngsten Meldungen zur gestiegenen Beteiligungsquote der italienischen UniCredit fiel sie am Dienstag um vier Prozent zurück. Zuvor hatte die Aktie der Commerzbank allerdings eine beispiellose Kursrally hingelegt. Allein im dritten Quartal hat sie sich bislang um über 30 Prozent verteuert, seit dem Jahreswechsel beläuft sich der Gewinn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE