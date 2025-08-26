Die Commerzbank-Aktie hat kürzlich wieder neue Rekordhochs erreicht und eine potenzielle Übernahmeofferte durch die UniCredit rückt immer näher. Doch lohnt sich jetzt noch der Einstieg bei dem DAX-Konzern? Übernahmephantasie blüht Die Hoffnung auf eine Übernahme der Commerzbank durch die UniCredit nimmt immer mehr Form an. Wie kürzlich bekannt wurde, hält die italienische Großbank inzwischen 26% direkt am DAX-Konzern und beabsichtigt, zu gegebener ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de