Die FORTEC Elektronik AG (WKN: 577410) hat ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2024/2025 erreicht - allerdings nur knapp und auf deutlich niedrigerem Niveau. Anleger müssen sich auf magere Zahlen einstellen, sehen aber auch erste Lichtblicke. Umsatz und Gewinn deutlich unter Vorjahr Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/2025 (01.07.2024 - 30.06.2025) erzielte FORTEC Elektronik AG einen Umsatz von 79,7 Mio. Euro - rund 16 % weniger als im Vorjahr (94,5 Mio. Euro). Das operative Ergebnis (EBIT) brach von 7,1 Mio. Euro auf 1,9 Mio. Euro ein. Die EBIT-Marge sank damit von 7,5 % auf 2,4 %.Der Konzernüberschuss ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwerte Magazin