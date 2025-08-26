Rüsselsheim am Main (ots) -- Fahrspaß steht an erster Stelle mit einer umfassenden Palette an elektrifizierten, effizienten und hochwertigen Antrieben, darunter der vollelektrische PEUGEOT E-308 mit einer Reichweite von bis zu 450 km(1) nach WLTP kombiniert (vorbehaltlich abschließender Homologation). Zum Zeitpunkt der Pressemeldung ist der neue PEUGEOT E-308 noch nicht bestellbar. Für dieses Fahrzeug liegen vom Hersteller noch keine verbindlichen Verbrauchs- und Emissionswerte vor.- Der neue PEUGEOT 308 und 308 SW zeigen das französische Flair des PEUGEOT Designs: Als erste der Produktpalette tragen sie ein beleuchtetes Markenemblem - ein echtes Markenzeichen (ab GT). Die neue Frontpartie umfasst außerdem einen neu gestalteten Kühlergrill sowie einen neue charakteristische Drei-Krallen-Lichtsignatur, für noch mehr Präsenz auf der Straße.- Der neue PEUGEOT 308 bietet in beiden Varianten mit seinen vernetzten Diensten sowie den innovativen V2L- (Vehicle to Load) und Plug & Charge-Funktionen (ab Frühjahr 2026) ein nahtloses und entspanntes Fahrerlebnis.Seit mehreren Jahrzehnten ist PEUGEOT ein wichtiger Akteur auf dem europäischen Markt für Limousinen und Kombis im C-Segment und bietet Modelle, die für ihr unverwechselbares Design, ihren Fahrspaß und ihr dynamisches Fahrverhalten bekannt sind. Der PEUGEOT 308 ist Teil der Erfolgsgeschichte und zählt in zahlreichen Ländern zu den meistverkauften Modellen in seinem Segment.Der neue PEUGEOT 308 hebt das Fahrvergnügen auf ein neues Niveau: mit einem attraktiven neuen Design, einzigartigen dynamischen Eigenschaften, einer Auswahl an Motorisierungen, die möglichst vielen Kundenwünschen gerecht werden - darunter ein noch effizienterer PEUGEOT E-308 - und ein neues Angebot an Services, die dafür sorgen, dass das besondere Fahrerlebnis noch mehr Spaß macht.Der PEUGEOT 308 und 308 SW wird mit vier Motorisierungen(1) - Elektro, Plug-In Hybrid, 48V-HYBRID und Diesel* - sowie in fünf Ausstattungsvarianten angeboten: STYLE, ALLURE, GT, GT EXCLUSIVE und BUSINESS*.*ab Frühjahr 2026Der neue PEUGEOT 308 und 308 SW wurde in Frankreich entworfen und wird im Werk Mulhouse produziert. Er ist das Ergebnis französischer Spitzenqualität.Der PEUGEOT 308 und 308 SW profitieren von bis zu 8 Jahre bzw. bis zu 160.000 km Garantie (je nachdem, was nach Lieferdatum des Neufahrzeugs zuerst eintritt), gemäß den Bedingungen des Programms PEUGEOT CARE(2).Der PEUGEOT 308 wird als Limousine und Kombi ab Herbst 2025 bestellbar sein.Französisches FlairBei seiner Premiere hinterließ der PEUGEOT 308 und 308 SW mit seinem kühnen und eleganten Design einen bleibenden Eindruck. Er war auch das erste Fahrzeug der Modellpalette, das mit dem neuen PEUGEOT Logo ausgestattet wurde. Beim neuen PEUGEOT 308 und 308 SW ist das Logo (Emblem) jetzt beleuchtet.Ein markanter Stil- Eine Premiere bei PEUGEOT: ein beleuchtetes FrontdesignWirkungsvoll unterstreicht es die einzigartige Ausstrahlung des PEUGEOT 308 und 308 SW. Das erstmals beleuchtete PEUGEOT Logo (Emblem) ab GT steht im Mittelpunkt der überarbeiteten Frontpartie. Der Abstandssensor ist diskret hinter dem Logo angebracht, sodass er für den Betrachter nicht sichtbar ist, sorgt aber dennoch für ein hohes Maß an Sicherheit.Über dem Logo hebt eine Reihe leuchtender Linien den Kühlergrill elegant hervor und verlängert die Beleuchtung des PEUGEOT 308 in Richtung der neuen Scheinwerfer, wodurch die robuste Haltung des Fahrzeugs betont wird.Die markante Silhouette des neuen PEUGEOT 308 wird durch die verstärkte Frontschürze vom Anfang der Kotflügel bis zum Ende der Frontpartie, die sich von den Scheinwerfern aus erstreckt, unterstrichen.Die trapezförmige Gestaltung des unteren Teils der neuen Stoßstange verankert den neuen PEUGEOT 308 ebenfalls stark auf der Straße, ergänzt durch die Lufteinlässe an beiden Enden.Design und Effizienz: Die Lufteinlässe an den Enden der neuen Stoßstange leiten den Luftstrom in Richtung der Radkästen, wodurch der neue PEUGEOT 308 und 308 SW zu den aerodynamischsten Modellen seines Segments zählt. Diese Optimierung trägt zur Senkung des Kraftstoffverbrauchs und - bei Plug-In Hybrid- und Elektromotoren - zur Erhöhung der Reichweite bei.Der neue Kühlergrill ist in Wagenfarbe lackiert und nahtlos in die Karosserie integriert, ganz im Stil der aktuellen PEUGEOT Modelle. Beim neuen PEUGEOT 308 sind die Kühlergrillelemente in der Mitte weiter auseinander angeordnet, um den Luftstrom zu optimieren, und werden zu den Seiten hin dichter, was die optische Präsenz verstärkt. In der Ausstattungsvariante GT ist er serienmäßig mit einer beleuchteten Frontpartie ausgestattet, die seinen unverwechselbaren Charakter zusätzlich unterstreicht.- Ein prägnanter AusdruckDer neue PEUGEOT 308 verfügt über eine einzigartige Lichtsignatur mit drei schlanken LED-"Krallen" im Bereich der Scheinwerfer, die die Ausdruckskraft des Fahrzeugs untermauern. Diese charakteristische Signatur, die auch als Tagfahrlicht und Blinker fungiert (mit sequenziellen Blinkern bei den Ausstattungsvarianten GT und GT EXCLUSIVE), verkörpert die Markenidentität ideal.Abblendlicht und Fernlicht sind in zwei übereinanderliegenden horizontalen Abschnitten (Abblendlicht oben, Fernlicht unten) tiefer positioniert. Dank besonders kompakter Module sind sie dezent in die Stoßstange integriert und fast unsichtbar, wenn das Fahrzeug steht.Die Scheinwerfer verfügen über die neue PEUGEOT Full-LED-Technologie in den Ausstattungsvarianten STYLE und ALLURE und der PEUGEOT Matrix-LED-Technologie in den Ausstattungsvarianten GT und GT EXCLUSIVE.Der PEUGEOT 308 verfügt in allen Ausstattungsvarianten über drei abgeschrägte LED-Leuchten mit drei Krallen am Heck, die seitlich auf dem eleganten schwarz lackierten Band über dem PEUGEOT Logo angeordnet sind.- Der neue PEUGEOT 308 und 308 SW - Sportlichkeit und EleganzSie verfügen über dieselbe Handschrift, weisen jedoch unterschiedliche Stile auf: Der neue PEUGEOT 308 bietet mit seinen stilvoll ausgewogenen Proportionen eines der sportlichsten Designs im C-Segment. Der neue PEUGEOT 308 SW, ein weiteres Modell der Baureihe, zeichnet sich durch sein schlankes Profil und sein raffiniertes Heck aus und vereint Eleganz mit Funktionalität.Ein einzigartiger Charakter- Neues FelgendesignDer neue PEUGEOT 308 und 308 SW ist in den Ausstattungsvarianten ALLURE, GT und GT EXCLUSIVE mit neuen Leichtmetallfelgen mit Diamantschliff ausgestattet.Die Felgen sind das Ergebnis umfangreicher Arbeit des PEUGEOT Designteams. Sie sind in 17 Zoll (43,18 cm) in der Ausstattungsvariante ALLURE und in 18 Zoll (45,72 cm) in der Ausstattungsvariante GT erhältlich.Die Ausstattungsvariante STYLE verfügt über schwarze Aluminiumfelgen.- Ausdrucksstarke neue FarbenDer neue PEUGEOT 308 ist in der neuen Farbe Lagoa Blau erhältlich, die ebenso elegant wie selbstbewusst wirkt. Der PEUGEOT 308 SW ist serienmäßig in der Farbe Ingaro Blau erhältlich, die bereits bei anderen PEUGEOT Modellen verwendet wird.Raffiniertes Interieur- Ein klares und einladendes InterieurDie Dynamik des Exterieurs spiegelt sich im Interieur wider: Die Linien sind klar, einfach und integrieren das Kombiinstrument, den zentralen 10-Zoll-Touchscreen (25,4 cm), und die wichtigsten Bedienelemente nahtlos.Die besondere Architektur des Armaturenbretts ist so konzipiert, dass den vorderen Passagieren ein größtmögliches Platzangebot geboten wird. Hochwertige Materialien wie echtes Aluminium und Alcantara® tragen zum Komfort bei.- Elegante neue Anzeigen für das KombiinstrumentDer PEUGEOT 308 ist mit einem digitalen Kombiinstrument mit neuen 3D-Grafiken ausgestattet (optional für GT und serienmäßig für GT EXCLUSIVE), das durch seine Eleganz und optimale Lesbarkeit zum Fahrvergnügen beiträgt.- Fünf i-Toggles für eine intuitivere BedienungDie fünf i-Toggles befinden sich in einer eleganten schwarzen Leiste unter dem zentralen Touchscreen. Individuell konfigurierbar, ermöglichen sie Voreinstellungen für bestimmte Funktionen wie Klimaanlage, Telefonkontakt, Radiosender, Navigation nach Hause usw.- Anpassbare AmbientebeleuchtungBeim neuen PEUGEOT 308 wurde auf viele Details geachtet, einschließlich der Ambientebeleuchtung, bei der acht Farben zur Auswahl stehen. Die Ambientebeleuchtung erstreckt sich vom Armaturenbrett bis zu den Türverkleidungen.- Neuer PEUGEOT 308 SW: so praktisch wie elegantDer neue PEUGEOT 308 SW bietet eine hohe Alltagstauglichkeit dank seiner in drei Teile (40/20/40) teilbaren Sitzbank in Reihe zwei, deren Klappmechanismus vom Kofferraum aus bedient werden kann.Beim neuen PEUGEOT 308 SW HYBRID(1) in den Ausstattungsvarianten ALLURE, GT und GT EXCLUSIVE lässt sich der Laderaum dank des in zwei Ebenen verstellbaren Laderaumbodens optimal nutzen und bietet ein Volumen von 598 bis 1.487 Litern. Darüber hinaus erleichtert eine elektrische Heckklappe den Zugang zum Laderaum.Fahreigenschaften für mehr VergnügenMehr denn je führen die neuen PEUGEOT 308 die Linie der PEUGEOT Modelle im C-Segment fort und bieten außergewöhnlichen Fahrspaß.Dem Fahrspaß verschrieben- Dynamisches Fahrverhalten, das Maßstäbe setztDer neue PEUGEOT 308 knüpft an die renommierte Kompetenz von PEUGEOT im Bereich Fahrverhalten an und zeichnet sich durch Agilität, Dynamik und Stabilität aus. Das Fahrgefühl wird durch die niedrige Sitzposition und die hochwertige Vibrationsdämpfung der Federung optimiert.- PEUGEOT i-Cockpit® mit einzigartiger Ergonomie für mehr FahrspaßWesentlicher Bestandteil des Fahrkomforts im neuen PEUGEOT 308 ist das PEUGEOT i-Cockpit®. Ausgestattet mit einem Head-up-Display und einem kompakten Lenkrad, bietet es hervorragende Ergonomie. Alles ist intuitiv vor den Augen und Händen des Fahrenden positioniert, einschließlich der Bedienelemente im mittleren Bereich des Armaturenbretts, das leicht zum Fahrenden hin ausgerichtet ist.Umfangreiche Auswahl an Motorisierungen- Der neue PEUGEOT E-308: 100 Prozent elektrisches Fahrgefühl, mehr ReichweiteUm seine Kundschaft beim Übergang zur Elektromobilität zu unterstützen, bietet PEUGEOT den neuen PEUGEOT E-308 mit einem besonders leistungsstarken Antrieb mit erhöhter Reichweite an. PEUGEOT macht den PEUGEOT E-308 damit noch attraktiver, nachdem er bereits beim ADAC Ecotest 2024 als effizientestes Auto auf dem Markt (hinter dem PEUGEOT E-208) ausgezeichnet wurde.Der 115 kW (156 PS) starke Elektromotor erreicht ein Drehmoment von 270 Nm und ermöglicht eine dynamische Beschleunigung. Er ist mit einer 58,4 kWh (55,4 kWh nutzbar) starken Batterie gekoppelt, die mit 400 Volt betrieben wird.Regeneratives Bremsen sorgt für ein sanfteres Fahrerlebnis. Mit den Schaltwippen hinter dem kompakten Lenkrad kann der Fahrende das regenerative Bremsen ganz einfach in drei Stufen aktivieren: Die linke Schaltwippe erhöht die Regeneration, die rechte verringert sie. Die drei Regenerationsstufen sind:- Niedrig (-0,8 m/s²) für ein Fahrgefühl ähnlich wie bei einem Fahrzeug mit Verbrennungsmotor- Moderat (-1,3 m/s²) für eine stärkere Verzögerung beim Loslassen des Gaspedals- Verstärkt (-1,8 m/s²) für maximale Verzögerung beim Loslassen des Gaspedals und damit maximale Regeneration.Bei den letzten beiden Stufen leuchten automatisch die Bremslichter auf.Der neue PEUGEOT E-308 bietet eine Reichweite von 450 km(1) (nach WLTP kombiniert, vorbehaltlich abschließender Homologation) und positioniert sich damit in dieser Hinsicht an der Spitze seines Segments. Dies stellt eine Erweiterung von bis zu 34 km gegenüber den Vorgängermodellen dar.Ein dreiphasiger On-Board-Charger mit einer Leistung von 11 kW gehört zur Serienausstattung. Die Ladebuchse ist mit allen Lademodi kompatibel. An einer öffentlichen Ladestation mit 100 kW Leistung kann der Akku in ca. 32 Minuten von 20 Prozent auf 80 Prozent aufgeladen werden.- Plug-In Hybrid: Vielseitigkeit und LeistungDer neue PEUGEOT 308 Plug-In Hybrid 195 kombiniert einen 92 kW (125 PS) starken Elektromotor mit einem 1,6-Liter-Vierzylinder-Verbrennungsmotor mit Turboaufladung mit 110 kW (150 PS) und erreicht damit eine Gesamtleistung von 143 kW (195 PS). Das 7-Gang-Doppelkupplungs-Automatikgetriebe sorgt für schnelle und sanfte Gangwechsel.Der Plug-In Hybridmotor der zweiten Generation verfügt über eine 17,2 kWh Batterie, die eine zusätzliche Reichweite von 20 km ermöglicht, sodass eine rein elektrische Reichweite von 85 km(1) nach WLTP kombiniert (vorbehaltlich abschließender Homologation) erzielt wird. Sie kann in nur 2 Stunden und 5 Minuten (7,4 kW Wallbox) oder in 7 Stunden und 25 Minuten an einer Steckdose (10 A, 2,3 kW) aufgeladen werden.In Deutschland ist die maximale Ladeleistung einphasig im privaten Bereich i. d. R. auf 4,6 kW begrenzt. An öffentlichen Ladepunkten sind bis zu 7,4 kW möglich.- Dynamik und Einfachheit des HybridantriebsFür diejenigen, die einen ersten Schritt in Richtung Elektrifizierung gehen möchten, bietet der neue PEUGEOT 308 einen 145 PS (107 kW)(1) starken Hybridantrieb in Kombination mit dem elektrifizierten 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe.Dank einer Batterie, die sich während der Fahrt automatisch auflädt, sorgt diese Technologie für zusätzliches Drehmoment und besonders dynamische Beschleunigung bei einem moderaten Kraftstoffverbrauch(1). Im Stadtverkehr kann der PEUGEOT 308 HYBRID und PEUGEOT 308 SW HYBRID bis zu 50 Prozent der Zeit im 100 Prozent emissionsfreien Elektromodus betrieben werden.- Effizienter Diesel: Dynamik für alle AnforderungenMit dem Ziel, passgenaue Lösungen für alle Kundinnen und Kunden und Einsatzzwecke anzubieten, bietet PEUGEOT den neuen PEUGEOT 308 ab Frühjahr 2026 mit einem 1,5 Liter BlueHDi Dieselmotor (Vierzylinder) mit 96 kW (130 PS)(1) an, der sich durch seine Effizienz bewährt hat. Mit seinem EAT8-Automatikgetriebe eignet er sich besonders für anspruchsvolle Langstreckenfahrten.Fahrvergnügen für alle Passagiere- Sitze zum WohlfühlenDer neue PEUGEOT 308 verfügt über elegante, sportlich inspirierte Vordersitze. Die AGR-zertifizierten Sitze (Aktion Gesunder Rücken e.V.) - ein Gütesiegel, das von einem unabhängigen Verband von Medizinern und Gesundheitsexperten für ihre ergonomischen Eigenschaften und vielfältigen Einstellmöglichkeiten vergeben wird - sind optional für die Ausstattungsvarianten Allure und GT erhältlich.Die Heizfunktion für die Vordersitze ist ebenfalls als Option für diese Ausstattungsvarianten erhältlich und gehört zur Serienausstattung der Ausstattungslinie GT EXCLUSIVE, die Massagefunktion ist ab der Variante GT erhältlich.- Eine besonders umfangreiche KomfortausstattungDer neue PEUGEOT 308 setzt in seinem Segment Maßstäbe in Sachen Komfort.Optional für die Ausstattungslinie GT und serienmäßig für GT EXCLUSIVE ist der PEUGEOT 308 mit dem AQS (Air Quality System) ausgestattet, das die Qualität der in den Fahrgastraum eintretenden Luft ständig überwacht und in der Lage ist, automatisch eine Luftrückführung zu aktivieren. Ergänzt wird dies durch das Luftqualitätssystem "Clean Cabin", ein Luftaufbereitungssystem, das umweltschädliche Gase und Partikel herausfiltert.Für optimalen Komfort ermöglicht die Smartphone-App MyPEUGEOT® die Fernprogrammierung der Klimaanlage bzw. Heizung des Fahrzeugs, sodass der Innenraum bereits bei Fahrtantritt die ideale Temperatur hat. Das Panorama-Ausstell-/Schiebedach ist optional verfügbar.Optional ist das FOCAL® Premium Hi-Fi-System erhältlich, das in mehrjähriger Zusammenarbeit mit der französischen Audiomarke FOCAL® entwickelt wurde. Es besteht aus zehn Lautsprechern mit exklusiven patentierten Technologien, die mit einem 12-Wege-Verstärker mit 690 Watt verbunden sind.Der neue PEUGEOT 308 ist serienmäßig mit umfassender Konnektivität ausgestattet, darunter eine kabellose Smartphone Mirroring-Funktion für Apple CarPlay und Android Auto sowie vier USB-C-Anschlüsse (zwei in den Vordersitzen, zwei in den Rücksitzen).Ein Alltagsbegleiter, entwickelt für LanglebigkeitDer neue PEUGEOT 308 ist der Ausdruck der Erfahrung von PEUGEOT im C-Segment.Exzellenz "Made in France"- Einzigartige Kombination von MaterialienDer PEUGEOT 308 verfügt (Allure und GT) verfügt über exklusive Sitzbezüge, die sich durch besondere Eleganz und hohe Qualität auszeichnen. Für noch mehr Komfort sind die Sitze in der Variante GT EXCLUSIVE mit Alcantara® ausgestattet.Eines der Markenzeichen des neuen PEUGEOT 308 ist die Aluminiumverkleidung (für die Ausstattungsvariante GT erhältlich). Diese erstreckt sich über die gesamte Länge des Armaturenbretts, setzt sich an den Türen fort und findet sich auch in der Mittelkonsole wieder.- Verfeinerung bis in DetailDie Radzierblenden an beiden Enden des unteren Teils der hinteren Stoßstange sind mit einer eleganten schwarzen Lackierung versehen. Die Chromverzierungen des PEUGEOT 308 entfallen. Er wird ebenfalls die PEUGEOT Schriftzüge enthalten, die Schlichtheit und Raffinesse vereinen.- Hoher Anteil an recyceltem MaterialIm neuen PEUGEOT 308 und 308 SW sind über 30 Prozent recycelte und erneuerbare Materialien verarbeitet. Mehr als 30 verwendete Polymerkomponenten, wie das Armaturenbrett aus Hanffasern und die aus recycelten Kunststoffen hergestellten Stoßfänger und Ablagefächer, unterstreichen das umweltbewusste Engagement.Alle Fahrzeuge von PEUGEOT erfüllen strenge Zulassungskriterien mit einer Recyclingfähigkeit von 85 Prozent nach Masse und einer Verwertbarkeit von 96 Prozent.Im PEUGEOT 308 werden 31 Prozent recycelte Materialien (405 kg) verarbeitet, wobei 34 Prozent des Stahls und 58 Prozent des Aluminiums recycelt sind, sowie 40 kg recycelte Polymere und Biomaterialien.Der PEUGEOT 308 SW enthält ebenfalls 31 Prozent recycelte Materialien (423 kg), wobei 33 Prozent des Stahls und 58 Prozent des Aluminiums recycelt sind, sowie 40 kg recycelte Polymere und Biomaterialien.- Das Know-how "Made in France"Das neue Design des PEUGEOT 308 wurde von den Designteams von PEUGEOT in Vélizy in der Region Paris entworfen. Alle neuen PEUGEOT 308 werden im historischen Werk in Mulhouse im Osten Frankreichs gefertigt.Ein umfassendes Serviceangebot für mehr Sorglosigkeit- Stets auf dem neuesten Stand dank Updates "Over the air"Die Software des neuen PEUGEOT 308 empfängt Updates per Fernaktualisierung, sodass die Nutzerinnen und Nutzer von den Weiterentwicklungen profitieren, ohne einen Partner aufsuchen zu müssen.- Die neueste Generation der PEUGEOT Informationssysteme und vernetzten DiensteDer neue PEUGEOT 308 ist in den Ausstattungsvarianten STYLE und ALLURE serienmäßig mit dem Infotainment-System PEUGEOT i-Connect® ausgestattet, das dank einer drahtlosen Mirroring-Funktion (Apple CarPlay/Android Auto) vollständige Konnektivität bietet. Darüber hinaus profitieren Kundinnen und Kunden mit PEUGEOT Connect One(3) unter anderem von folgenden Services:- e-Coaching: Tipps zur Optimierung des Fahrverhaltens im rein elektrischen Modus werden auf dem zentralen Bildschirm des Fahrzeugs angezeigt- e-Remote Control mit Hilfe der MyPEUGEOT® App: Ladestand und Reichweite des Fahrzeugs stets im Blick. Auch Benachrichtigungen über das Fahrzeug und mögliche Rückrufe sind über die MyPEUGEOT® App per Smartphone einsehbar.- die e-Routes App von Free2Move Charge, sie zeigt verfügbare Stationen in der Nähe an und hilft bei der ReiseplanungFür die Ausstattungsversionen GT und GT EXCLUSIVE ist das PEUGEOT i-Connect® Advanced System verfügbar, das das technologische Erlebnis um die leistungsstarke TomTom® Connected Navigation erweitert. Außerdem ist das Paket PEUGEOT Connect Plus(4) erhältlich. Darin enthalten sind unter anderem:- ChatGPT in Verbindung mit dem PEUGEOT Sprachassistenten- Trip Planner (Reiseplaner) ist über die MyPEUGEOT® App mit TomTom® Connected Navigation verfügbar.- Ortung des Fahrzeugs- MyPEUGEOT®App, um immer in Verbindung zu bleibenMit der MyPEUGEOT® Smartphone-App können Nutzende jederzeit mit ihrem Fahrzeug in Verbindung bleiben und auf zahlreiche Fernfunktionen zugreifen:- Virtuelles Wartungsbuch: Benachrichtigungen zu durchgeführten Wartungsarbeiten erhalten, Termine direkt mit dem PEUGEOT Partner vereinbaren und das Wartungsbuch des Fahrzeugs in der App einsehen.- Ortung des Fahrzeugs, beispielsweise wenn es in einer weit entfernten Straße geparkt ist.*- Fernsteuerung der Türverriegelung und Aktivierung der Beleuchtung oder Hupe, um das Fahrzeug zu lokalisieren.*- Eine thermische Vorkonditionierung kann gestartet oder geplant und die Batterieladung aus der Ferne überprüft, geplant, gestartet oder verschoben werden.**Verfügbar mit dem Paket PEUGEOT Connect Plus.- Ein umfassendes und optimiertes Erlebnis mit dem ElektrofahrzeugUm seinen Kunden absolute Sicherheit zu bieten, stellt PEUGEOT für den neuen PEUGEOT E-308 einen Trip Planner (Routenplaner) zur Verfügung. Er ist in das vernetzte Navigationssystem und in PEUGEOT Connect Plus integriert und plant Routen optimal, um die Reichweite des Fahrzeugs zu maximieren und das Aufladen zu erleichtern. Um die ideale Route zu berechnen, berücksichtigt das System die zurückzulegende Strecke, den Ladezustand der Batterie bei der Abfahrt, den gewünschten Ladezustand der Batterie bei der Ankunft und die verfügbaren Ladestationen auf dem Weg zum Zielort und integriert dabei den voraussichtlichen Energieverbrauch (basierend auf Kriterien wie Geschwindigkeit, Verkehr, Straßentyp und Höhenlage).Die Einführung der Funktion "80 % Ladevorbehalt", die bei Wechselstrom (AC) verfügbar ist, ermöglicht die Anpassung des Ladezustands an den täglichen Gebrauch.Das Laden an öffentlichen Stationen wird durch die neue Funktion "Plug & Charge" erleichtert (ab Frühjahr 2026): Die Station erkennt das Fahrzeug automatisch, sobald das Ladekabel angeschlossen wird, sodass keine Karte, keine spezielle App und nicht einmal eine Bankkarte für die Bezahlung erforderlich sind. Die Kosten für den verbrauchten Strom werden direkt vom Konto des Inhabers abgebucht. Der Kunde hat über den zentralen Bildschirm des neuen PEUGEOT 308 oder die Free2move Charge App Zugriff auf alle seine Transaktionen. Diese neue "Plug & Charge"-Funktion ist bereits an über 10.000 Ladestationen in Europa verfügbar - hauptsächlich an wichtigen Verkehrsachsen - und soll in den kommenden Jahren weiter ausgebaut werden.Der PEUGEOT E-308 und E-308 SW sind jetzt mit der Vorrichtung für die V2L- (Vehicle to Load)Funktion ausgestattet, mit der die Hochvoltbatterie des Fahrzeugs externe elektrische Geräte mit Strom versorgen kann. Zum Beispiel zum Aufladen eines Elektrofahrrads oder für eine mobile Beleuchtung. Das System kann bis zu 3,5 kW und 16 A liefern. Der Adapter für die Stromversorgung externer Geräte ist als Zubehör bei PEUGEOT Partner erhältlich.- Außergewöhnliche GarantienWie die gesamte Palette der 100 Prozent elektrischen PEUGEOT Pkw profitiert auch der neue PEUGEOT E-308 und E-308 SW vom Programm PEUGEOT CARE(2), das den Elektromotor, die Batterie und die verbaute Ladetechnik, den Antriebsstrang und die wichtigsten elektrischen und mechanischen Komponenten abdeckt und diese bis zu 8 Jahre bzw. bis zu 160.000 km (je nachdem, was nach Lieferdatum des Neufahrzeugs zuerst eintritt), gemäß den Bedingungen des Programms schützt.(2) Dazu zählen:- bis zu 8 Jahre bzw. bis zu 160.000 km Garantie (je nachdem, was nach Lieferdatum des Neufahrzeugs zuerst eintritt), gemäß den Bedingungen des Programms PEUGEOT CARE(2),- bis zu 8 Jahre bzw. 160.000 km Batterie-Garantie (je nachdem, was nach Lieferdatum des Neufahrzeugs zuerst eintritt), gemäß den Bedingungen des Programms PEUGEOT CARE(2),- Free2Move Charge Pass, der Zugang zu nahezu 1 Millionen Ladestationen in ganz Europa bietet.Weitere Informationen zum neuen PEUGEOT 308 finden Interessierte unter: https://www.peugeot.de/(1) Kombinierte Werte gem. WLTP vorbehaltlich abschließender Homologation. Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. Gewichtete Werte sind Mittelwerte für Kraftstoff- und Stromverbrauch von extern aufladbaren Hybridelektrofahrzeugen bei durchschnittlichem Nutzungsprofil und täglichem Laden der Batterie. Zum Zeitpunkt der Pressemeldung ist der neue PEUGEOT 308 und PEUGEOT 308 SW noch nicht bestellbar. Für dieses Fahrzeug liegen vom Hersteller noch keine verbindlichen Verbrauchs- und Emissionswerte vor.(2) PEUGEOT CARE umfasst die 2-jährige Neufahrzeuggarantie und jede andere Stellantis Garantie sowie bis zu 6 Jahre kostenlosen, Besonderen Schutz, der aktiviert wird, indem Sie eine regelmäßige Wartung nach dem Garantie- und Serviceheft durch einen teilnehmenden, autorisierten PEUGEOT Partner durchführen lassen. Dieser Besondere Schutz ist gültig bis zur nächsten regelmäßigen Wartung für bis zu 8 Jahre alte Fahrzeuge mit einer Laufleistung von max. 160.000 km je nachdem, was zuerst eintritt, gemäß den Bedingungen des Besonderen Schutzes von PEUGEOT CARE. PEUGEOT CARE gilt für alle ab 01.05.2025 bestellten neuen vollelektrischen Pkw. Der Besondere Schutz von PEUGEOT CARE hat keinen Einfluss auf Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche oder die Neufahrzeuggarantie für Ihr Fahrzeug. Die vollständigen Bedingungen für den Besonderen Schutz von PEUGEOT CARE finden Sie unter: https://www.peugeot.de/service/allure-care.html(3) PEUGEOT informiert seine neuen Kunden darüber, dass sich die im PEUGEOT Connect ONE und PEUGEOT Connect PLUS enthaltenen Connected Services für Fahrzeuge mit Garantiebeginn ab dem 1. Juli 2025 weiterentwickeln werden, um ein verbessertes Nutzererlebnis und eine optimale Anpassung an Marktanforderungen zu gewährleisten. Diese Änderungen können das Hinzufügen, Aktualisieren oder Umstrukturieren der Connected Services innerhalb der Pakete beinhalten. Kunden wird empfohlen, regelmäßig die aktuellen Nutzungsbedingungen auf dem Portal für PEUGEOT Connected Services einzusehen. Im Falle wesentlicher Änderungen erfolgt eine Benachrichtigung an die betroffenen Nutzer. Bei Fragen oder Unterstützungsbedarf steht Ihnen der PEUGEOT Kundenservice über die bekannten Kanäle zur Verfügung.(4) Das Connect-Plus-Paket ist in den ersten sechs Monaten nach Beginn der Garantie im Fahrzeugpreis inbegriffen und anschließend im Abonnement zu einem Preis von 12 Euro/Monat oder 120 Euro/Jahr erhältlich. Kundinnen und Kunden, die ihr Fahrzeug vor der Einführung des Connect-Plus-Pakets gekauft haben, können die ChatGPT-Funktion als eigenständige Funktion für 1,50 Euro/Monat oder 15 Euro/Jahr integrieren. Um ein Abonnement abzuschließen, muss lediglich der Dienst "Connected Services Store" der Marke PEUGEOT aufgerufen werden.Pressekontakt:Silke RipplingerLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitMobil: 01525 6600832Mail: silke.ripplinger@stellantis.comOriginal-Content von: Peugeot Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6984/6104527