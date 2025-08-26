© Foto: Helmut Fricke/dpaDie Aktie von Deutschlands zweitgrößter Bank bricht am Dienstag um rund 7 Prozent ein. Nach der Deutschen Bank warnen nun auch Analysten von der Bank of America, dass die Aktie heißgelaufen ist.Nach einer beeindruckenden Kursrallye mit einem Plus von mehr als 140 Prozent seit Jahresanfang muss die Commerzbank-Aktie am Dienstag deutliche Verluste hinnehmen. Um fast 7 Prozent sackte der Kurs auf 33,64 Euro ab und war damit der schwächste Wert im ohnehin schwachen DAX. Der Grund für den Rücksetzer: Die Bank of America strich ihre positive Einschätzung und stufte das Papier auf "Underperform" herab. Analyst Tarik El Mejjad der US-Großbank begründet die Entscheidung damit, dass die aktuelle …Den vollständigen Artikel lesen ...
