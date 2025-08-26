Es wird allmählich spannend. Denn der Goldpreis nähert sich nun wieder den Höchstständen an und ist damit nicht mehr weit von einem neuen Kaufsignal entfernt. Dies würde den Aktien von Produzenten wie Barrick, Newmont oder Agnico Eagle Mines natürlich voll in die Karten spielen. Deren Kurse zogen indes ohnehin schon deutlich an. Daher ist der Best of Gold Miners Index des AKTIONÄR nun auf ein neues Allzeithoch geklettert. Und es sieht weiterhin gut aus. So ist der Goldpreis nach einer Eskalation ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär