© Foto: Bernd Feil - Pressefoto M.i.S., MindelheimWährend in dieser Woche alle Augen auf die Quartalszahlen von Nvidia gerichtet sind, machen sich Investoren zunehmen Sorgen um die Nachhaltigkeit der riesigen KI-Investitionen.UBS-Analyst Mark Haefele zeigt sich in einem neuen Marktkommentar zuversichtlich für eine KI-Rallye, der die Puste so schnell nicht ausgehen dürfte. Investoren sollten die langfristigen Chancen von KI nicht aus den Augen verlieren, so der Experte. Große Technologieunternehmen hätten in den vergangenen Jahren kräftig in die Entwicklung investiert und stünden nun vor der Aufgabe, diese Ausgaben in nachhaltige Erträge umzuwandeln. Dabei sieht die UBS große Potenziale, da Anbieter von KI-Lösungen ihre personalisierten …Den vollständigen Artikel lesen ...
