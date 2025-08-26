Bevor am Mittwoch-Abend neue Nvidia-Zahlen die Gemüter und Aktienkurse bewegen, sorgte Nvidia-CEO Jensen Huang bei der 'Konkurrenz' für lachende Minen. Er lobte in großen Tönen den taiwanesischen Chip-Giganten TSMC, bei dem nun die nächste Generation von Nvidia-KI-Chips in Serie geht. Die TSMC-Aktie hat den GD50 zurückerobert. "Jeder, der Aktien von Taiwan Semiconductor kaufen möchte, ist eine sehr kluge Person", sagte Huang nach einem Besuch beim Halbleiter-Foundry-Riesen Taiwan Semiconductor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
