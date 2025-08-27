Drei völlig unterschiedliche Unternehmen, doch alle mit Renditechancen: Der KI-Spezialist NetraMark steht vor einem charttechnischen Ausbruch. NetraAI hat ChatGPT und DeepSeek geschlagen und gewinnt immer mehr Kunden. Mit dem Ausbruch könnte es schnell in Richtung Analystenkursziel gehen. Dies würde rund 30 % Kursgewinn bedeuten. Bei Novo Nordisk sind die Kursgewinne der vergangenen Woche fast wieder verloren. Der starke Markteintritt von Wegovy in Südkorea sorgte nur kurz für Jubel. Jetzt verdirbt die Konkurrenz von Eli Lilly die Stimmung. Bei D-Wave könnte es auch bald wieder in Richtung neuer Höchstkurse gehen. Das Unternehmen will in Asien Gas geben und im September sind neue Impulse für die Aktie zu erwarten.

