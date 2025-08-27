Meier Tobler Group AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf
English version: meiertobler.ch/de/investoren/ad-hoc-mitteilungen
Meier Tobler Group AG lanciert die zweite Tranche des Rückkaufangebots 2025 zum Festpreis
Der Verwaltungsrat der Meier Tobler Group AG hat am 26. August 2025 den Rückkauf von maximal 162'162 eigenen Namenaktien zum Zweck der Kapitalherabsetzung beschlossen, was maximal 1.47 Prozent des aktuellen Aktienkapitals entspricht. Diese zweite Tranche 2025 des bereits in Aussicht gestellten Rückkaufangebots zum Festpreis wird vom 28. August 2025 bis 11. September 2025, 12.00 Uhr MESZ, dauern. Der angebotene Festpreis beträgt CHF 37.00 je Namenaktie. Das maximale Volumen der zweiten Tranche im Jahr 2025 beläuft sich somit auf maximal CHF 6.0 Mio.
Die Meier Tobler Group AG hat die Zürcher Kantonalbank mit der Durchführung des Aktienrückkaufs beauftragt.
Das Rückkaufinserat kann unter meiertobler.ch/aktie abgerufen werden.
Weitere Auskünfte
Über Meier Tobler
Diese Ad hoc-Mitteilung steht Ihnen auf meiertobler.ch/adhoc-mitteilungen zur Verfügung.
Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei: Ad hoc - Mitteilung (PDF)
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Meier Tobler Group AG
|Bahnstrasse 24
|8603 Schwerzenbach
|Schweiz
|Telefon:
|+41 44 806 41 41
|Fax:
|+41 44 806 41 00
|E-Mail:
|info@meiertobler.ch
|Internet:
|www.meiertobler.ch
|ISIN:
|CH0208062627
|Valorennummer:
|20806262
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart; SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2189000
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2189000 27.08.2025 CET/CEST