Meier Tobler Group AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf
English version: meiertobler.ch/de/investoren/ad-hoc-mitteilungen
Version française: meiertobler.ch/fr/investisseurs/communiques-ad-hoc
Versione italiana: meiertobler.ch/it/investitori/comunicati-ad-hoc
Schwerzenbach, 12. September 2025
Meier Tobler beendet die zweite Tranche des Rückkaufangebots 2025 zum Festpreis
Am 27. August 2025 hat Meier Tobler angekündigt, über ein Festpreisverfahren eigene Namenaktien im Gegenwert von bis zu CHF 6.0 Mio. zum Festpreis von CHF 37.00 pro Namenaktie zwecks Kapitalherabsetzung zurückzukaufen. Auf Basis des Festpreises entsprach dies maximal 162'162 Namenaktien oder maximal 1.47 Prozent des aktuellen Aktienkapitals der Gesellschaft. Die Angebotsfrist dauerte vom 28. August 2025 bis 11. September 2025, 12.00 Uhr MESZ.
Im Rahmen des Rückkaufangebots wurden seitens der Aktionärinnen und Aktionäre 128'947 Namenaktien angedient. Diese Anzahl liegt unter der maximalen Anzahl Namenaktien, weshalb sämtliche Angebote der Aktionärinnen und Aktionäre berücksichtigt werden können. Die Auszahlung des Nettorückkaufpreises, das heisst des Festpreises abzüglich 35 Prozent Verrechnungssteuer auf der Hälfte der Differenz zwischen Festpreis und Nennwert, gegen Lieferung der Namenaktien, erfolgt am 16. September 2025 (Valutadatum).
Das Rückkaufinserat kann unter meiertobler.ch/aktie abgerufen werden.
Über Meier Tobler
Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei: Ad hoc-Mitteilung (PDF)
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Meier Tobler Group AG
|Bahnstrasse 24
|8603 Schwerzenbach
|Schweiz
|Telefon:
|+41 44 806 41 41
|Fax:
|+41 44 806 41 00
|E-Mail:
|info@meiertobler.ch
|Internet:
|www.meiertobler.ch
|ISIN:
|CH0208062627
|Valorennummer:
|20806262
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart; SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2196472
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2196472 12.09.2025 CET/CEST