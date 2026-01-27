Schwerzenbach - Der Haustechnikspezialist Meier Tobler hat im vergangenen Geschäftsjahr bei einem stabilen Umsatz weniger Gewinn erzielt. Das Unternehmen will aber trotzdem eine Dividende auf Vorjahreshöhe ausschütten. Auf ein Aktienrückkaufprogramm verzichtet es dagegen vorerst. In einem rückläufigen Markt für Wärmepumpen habe Meier Tobler Marktanteile gewinnen können, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Der Umsatz belief sich 2025 auf 496,6 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
