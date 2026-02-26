Schwerzenbach - Der Haustechnikspezialist Meier Tobler will im laufenden Geschäftsjahr die Profitabilität wieder steigern, nachdem sie im Geschäftsjahr 2025 gesunken ist. Eine Erholung im Markt für Wärmepumpen kann das Unternehmen noch nicht ausmachen. Meier Tobler hat am Donnerstag die definitiven Zahlen zum Geschäftsjahr 2025 publiziert. Zu den bereits im Januar vorgelegten provisorischen Zahlen ergaben sich keine Veränderungen. Demnach blieb der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab