Meier Tobler Group AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis
Schwerzenbach, 26. Februar 2026
Meier Tobler gibt definitives Geschäftsergebnis 2025 und Verstärkung des Verwaltungsrats bekannt
Der Schweizer Wärmepumpenmarkt zeigte sich im vergangenen Jahr weiterhin verhalten. Die verkauften Wärmepumpen-Stückzahlen waren erneut rückläufig. Meier Tobler behauptete sich in diesem anspruchsvollen Umfeld und baute seine Marktposition im Geschäftsjahr 2025 weiter aus. Der Nettoumsatz lag mit CHF 496.6 Mio. praktisch auf Vorjahresniveau (+0.1 Prozent). Bereinigt um die durch den Verkauf der Meier Tobler Lüftungshygiene AG weggefallenen Umsätze betrug das Wachstum organisch +0.5 Prozent.
Die Qualität und Effizienz der zentralen Logistik im Dienstleistungscenter Oberbuchsiten (DCO) konnte weiter verbessert werden und bewegt sich nun auf konstant hohem Niveau. Der Lagerbestand konnte im Vergleich zum Vorjahr durch optimierten Einkauf und eine Erhöhung des Lagerumschlags deutlich reduziert werden. Die Warenverfügbarkeit bewegte sich trotz reduzierten Beständen mit über 98 Prozent weiterhin auf sehr hohem Niveau. Die Fehlerquote in der Logistik konnte von einem bereits tiefen Wert aus weiter reduziert werden, und durch eine optimierte Tourenplanung konnte die Effizienz bei den Auslieferungen weiter gesteigert werden.
Der EBIT belief sich auf CHF 21.6 Mio. (Vorjahr: CHF 26.9 Mio.) und der Konzerngewinn kam bei CHF 15.3 Mio. (Vorjahr: CHF 21.3 Mio.) zu liegen. Beide Kennzahlen werden durch die jährliche, nicht liquiditätswirksame Amortisation des Goodwills aus der Akquisition der Tobler Haustechnik AG im Jahr 2017 gemindert. Meier Tobler schreibt diesen Goodwill linear über 20 Jahre erfolgswirksam ab. Wie im Vorjahr betrug diese Amortisation im Geschäftsjahr 2025 CHF 10.3 Mio. Um die operative Ertragskraft unverzerrt abzubilden, weist Meier Tobler ergänzend den um die Goodwill-Amortisation bereinigten Konzerngewinn aus. Dieser belief sich im Jahr 2025 auf CHF 25.6 Mio. (Vorjahr: CHF 31.6 Mio.) bzw. CHF 2.37 pro Aktie und unterstreicht die solide Ertragskraft des Unternehmens. Im vergangenen Jahr wurde der Konzerngewinn durch zwei wesentliche Faktoren beeinflusst. Einerseits führten höhere Abschreibungen zu einer Belastung des Ergebnisses. Diese resultierten aus der Inbetriebnahme des neuen ERP-Systems (SAP S/4HANA). Die mit dem System verbundenen Effizienzsteigerungen und Einsparungen konnten im Einführungsjahr 2025 noch nicht realisiert werden. Andererseits wurde das Ergebnis durch einen überproportionalen Anstieg des latenten Steueraufwands belastet. Der Anstieg ist primär auf die Besteuerung der Konzernholding zurückzuführen, welche nach Ablauf der gesetzlichen Übergangsfrist ordentlich besteuert wird.
Geschäftsgang
Im Bereich der Wärmeerzeugung konnte Meier Tobler in einem weiterhin verhaltenen Umfeld Marktanteile gewinnen und das Angebot weiter ausbauen - insbesondere mit Wärmepumpen auf Basis des natürlichen Kältemittels Propan (R290). Auch die direkte Ansprache der Endkundinnen und Endkunden entwickelte sich erfreulich. Mit dem Online-Heizungskonfigurator tritt Meier Tobler mit dieser Kundengruppe unmittelbar in Kontakt. Im vergangenen Jahr wurden wieder mehrere Tausend qualifizierte Leads generiert - ein Anstieg im zweitstelligen Prozentbereich gegenüber dem Vorjahr. Mittelfristig bleibt die Dekarbonisierung des Schweizer Gebäudeparks der zentrale Wachstumstreiber für Wärmepumpen. Bei den Wassererwärmern belastete ein ungünstigerer Produktmix - unter anderem infolge des regulatorisch bedingten Rückgangs im Geschäft mit Elektroboilern - das Ergebnis.
Das Servicegeschäft entwickelte sich im Jahr 2025 leicht rückläufig. Die installierte Basis der Fernüberwachungs- und Diagnoselösung SmartGuard 2.0 wuchs aber weiter auf über 6 000 Einheiten. Im Jahr 2026 soll die Abschlussrate von Serviceverträgen bei Neuinstallationen weiter gesteigert und die Customer Journey konsequent digitalisiert werden.
Im Geschäftsbereich Klimasysteme liegt der Schwerpunkt auf der Planung, Realisierung und Instandhaltung grosser Wärmepumpen- und Kühlanlagen für Industrie, Gewerbe und Rechenzentren. Das Geschäftsjahr 2025 verlief in diesem Segment erfreulich - sowohl beim Umsatz als auch bei der Profitabilität. Dabei konnten in dem Ende 2024 in Kallnach (BE) eröffneten Operation Centers für Klimasysteme zahlreiche neue Anlagen erfolgreich assembliert und bestehende Anlagen auf spezifische Kundenbedürfnisse angepasst werden. So ist Meier Tobler seinem «Swiss Finish»-Anspruch in diesem Segment einen weiteren Schritt nähergekommen.
«Um auch künftig erfolgreich zu sein, müssen wir unsere Effizienz auf der Basis unserer digitalen Plattformen weiter erhöhen. Wir handeln aus einer Position der Stärke heraus und schaffen damit den nötigen Spielraum für zukünftiges Wachstum. So sichern wir die langfristige Zukunft von Meier Tobler», sagt CEO Roger Basler.
