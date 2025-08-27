EQS-News: Branicks Group AG
Branicks Group AG: Starkes operatives Geschäft, plangemäße Konsolidierung und deutlich verbessertes Konzernergebnis im ersten Halbjahr
Frankfurt am Main, 27. August 2025
Frankfurt, 27.08.2025 - Die Branicks Group AG (Branicks), ISIN: DE000A1X3XX4, hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahrs 2025 bei erfolgreichem operativem Geschäft ihre finanzielle Konsolidierung plangemäß fortgeführt und ihr Konzernergebnis deutlich verbessert.
Trotz fortwährender hoher Unsicherheiten im Markt durch die Geo- und Handelspolitik sowie unstete Regulierung hat Branicks das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 operativ erfolgreich abgeschlossen und die Konsolidierung der Gesellschaft plangemäß fortgeführt. Alle in 2025 fälligen Schuldscheindarlehen wurden getilgt, davon 225 Mio. Euro im ersten Halbjahr und weitere 68 Mio. Euro im Juli 2025. Das Konzernergebnis wurde gegenüber dem Verlust von -131,5 Mio. Euro im ersten Halbjahr des Vorjahres deutlich auf -23,4 Mio. Euro verbessert. Die Prognose für 2025 wird bestätigt.
Die Vorstandsvorsitzende der Branicks Group AG, Sonja Wärntges, kommentiert:
Meilensteine zum 30. Juni 2025
Vermietungsleistung - Like-for-like-Mietwachstum
Signifikanter Rückgang von Zinsaufwand und OPEX
Commercial Portfolio
Institutional Business
Bilanz und Immobilienvermögen
Prognose 2025 unverändert
Weiterhin Fokus auf Rückkehr zu positivem Netto-Ergebnis sowie Konsolidierung
Einladung zur Telefonkonferenz am 27. August 2025
Der Vorstand der Branicks Group AG lädt für den heutigen 27. August 2025 um 10:00 Uhr MEZ zur Präsentation der Ergebnisse des ersten Halbjahres 2025 ein.
Der Webcast (inkl. Replay) ist unter nachfolgendem Link zu erreichen: https://www.webcast-eqs.com/branicks-2025-q2
Über die Branicks Group AG:
Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe.
Im Segment Institutional Business erzielen wir mit dem Angebot unserer Services für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen.
Die Aktien der Branicks Group AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet (WKN: A1X3XX / ISIN: DE000A1X3XX4).
Das Unternehmen bekennt sich uneingeschränkt zum Thema Nachhaltigkeit und nimmt Spitzenplätze in ESG-relevanten Ratings wie Morningstar Sustainalytics, S&P Global CSA ein. Zudem ist die Branicks Group AG Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Immobilien im Portfolio von Branicks sind mit renommierten Nachhaltigkeitszertifikaten wie DGNB, LEED oder BREEAM ausgezeichnet.
PR-Kontakt Branicks Group AG:
Stephan Heimbach
Neue Mainzer Straße 32-36
60311 Frankfurt am Main
Fon +49 69 9454858-1569
pr@branicks.com
IR-Kontakt Branicks Group AG:
Jasmin Dentz
Neue Mainzer Straße 32-36
60311 Frankfurt am Main
Fon +49 69 9454858-1492
ir@branicks.com
Die Branicks Group AG auf einen Blick
3 Zahlen je Aktie (Aktienzahl 30.06.2025: 83.565.510 / 31.12.2024: 83.565.510)
4 inkl. vollständigen Werts des Institutional Business
