Lausanne, 27. August 2025
Lausanne, 27. August 2025 - Die Gruppe Vaudoise Versicherungen verzeichnet einen Nettogewinn von CHF 84,1 Millionen im ersten Halbjahr 2025. Der Umsatz beläuft sich auf CHF 1'096,7 Millionen. Das Nichtleben-Geschäft wächst um 7,2 % und liegt weit über dem Marktdurchschnitt.
«Im ersten Halbjahr 2025 verzeichnet die Vaudoise einen historischen Anstieg der Prämien im Nichtleben-Geschäft und ein verbessertes Ergebnis, was die Stabilität unserer Strategie bestätigt.»
Die Gruppe Vaudoise Versicherungen
2188308 27.08.2025 CET/CEST