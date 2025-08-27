Vaudoise Assurances / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Mot-clé supplémentaire

Die Gruppe Vaudoise Versicherungen erzielt hervorragendes Halbjahresergebnis



27.08.2025 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Lausanne, 27. August 2025 - Die Gruppe Vaudoise Versicherungen verzeichnet einen Nettogewinn von CHF 84,1 Millionen im ersten Halbjahr 2025. Der Umsatz beläuft sich auf CHF 1'096,7 Millionen. Das Nichtleben-Geschäft wächst um 7,2 % und liegt weit über dem Marktdurchschnitt. Zusammenfassung: Konsolidierter Nettogewinn von CHF 84,1 Millionen, ein Anstieg von 3,6 % im Vergleich zum 30. Juni 2024.

Umsatzsteigerung von 4,1 % auf CHF 1'096,7 Millionen und Zuwachs der gebuchten Bruttoprämien im Nichtleben-Geschäft von 7,2 %.

Solide Anlageergebnisse mit einem nicht annualisierten Ertrag von 1,4 % im Vergleich zu 1,9 % im Vorjahr.

Combined Ratio von 96,7 % gegenüber 98,3 % am 30. Juni 2024.

Hohe Kapitalisierung der Gruppe mit einer SST-Quote von 322,2 %.

Eigenkapital von CHF 2'510,3 Millionen, ein leichter Rückgang von 1,5 % im Vergleich zum 31. Dezember 2024.

«Im ersten Halbjahr 2025 verzeichnet die Vaudoise einen historischen Anstieg der Prämien im Nichtleben-Geschäft und ein verbessertes Ergebnis, was die Stabilität unserer Strategie bestätigt.»

Jean-Daniel Laffely, CEO der Vaudoise Versicherungen

Starkes Wachstum im Nichtleben-Geschäft

Bei den Nichtleben-Versicherungen verzeichneten die gebuchten Prämien ein starkes Wachstum von 7,2 %. Dieses Ergebnis ist auf die Personenversicherungen Nichtleben und die positive Entwicklung des P&C-Geschäfts in den Motorfahrzeug- und Sachversicherungsbranchen zurückzuführen.



Im ersten Halbjahr 2025 beträgt das Wachstum bei den Personenversicherungen Nichtleben erfreuliche 8,7 %, davon 5,3 % in der Krankenversicherung und 13,8 % in der Unfallversicherung. Die hervorragende Entwicklung in diesem Bereich ist auf den Abschluss mehrerer öffentlicher Verträge zurückzuführen, davon zwei in der Deutschschweiz. Das Wachstum wird insbesondere von dieser Region (9,1 %), von den Brokerkanälen und unserem Agenturnetz getragen.



Die Prämienentwicklung der Motorfahrzeugversicherung liegt deutlich über dem Markt. Die Schadenbelastung in diesem Bereich bleibt jedoch hoch. Wie die meisten Motorfahrzeugversicherer in der Schweiz hat die Vaudoise Massnahmen ergriffen, um auf die steigenden Schadenkosten zu reagieren. So stieg das Prämienvolumen um 6,8 %.



Die Sachversicherungen wachsen um ausgezeichnete 6,4 %. In dieser Branche wachsen die Tierversicherungen mit den Marken Epona und Animalia um 9,7 %.



Die Bruttoschadenbelastung liegt bei CHF 429,1 Millionen gegenüber CHF 414,4 Millionen per 30. Juni 2024. Die Combined Ratio im Nichtleben-Geschäft bleibt aufgrund der verbesserten Schadenquote (Schadenbelastung/Prämien) auf einem profitablen Niveau (96,7 % per 30. Juni 2025, gegenüber 98,3 % per 30. Juni 2024). Bei den Elementarschäden bleiben die Auswirkungen auf die Combined Ratio trotz des Gletschersturzes in Blatten moderat. Als Genossenschaft, die nah bei ihren Versicherten ist, war die Vaudoise sofort vor Ort, um die Betroffenen zu unterstützen.



Deutlicher Rückgang bei den Lebensversicherungen

Bei den Lebensversicherungen ist das Prämieninkasso im ersten Halbjahr 2025 um 35,5 % gesunken. Dies lässt sich vor allem dadurch erklären, dass das Produkt TrendValor in dieser Zeit nicht vermarktet wurde. Diese Tranche wurde den Kundinnen und Kunden mittlerweile angeboten und wird in der Jahresrechnung berücksichtigt.



Solide Anlageergebnisse

Die Vaudoise-Gruppe führte ihre primär auf Anlagekategorien mit regelmässigen Erträgen ausgerichtete Anlagestrategie auch 2025 in einem wirtschaftlich unsicheren Umfeld fort. Der nicht annualisierte Anlageertrag gemäss Erfolgsrechnung beläuft sich im ersten Halbjahr 2025 auf 1,4 % und bleibt damit unter dem Wert des ersten Halbjahrs 2024 (1,9 %).



Leichte Abnahme des Eigenkapitals

Am Ende des ersten Halbjahres 2025 belief sich das Eigenkapital der Gruppe auf über CHF 2,5 Milliarden und nahm damit um 1,5 % (CHF 39,1 Millionen) gegenüber Ende 2024 ab. Die Eigenkapitalentwicklung nimmt durch die Auszahlung von Dividenden und die Gewinnweitergabe an unsere Versicherten leicht ab.

Die SST-Quote bleibt per 30. Juni 2025 weiterhin sehr solide bei 322,2 %, liegt jedoch unter dem Wert vom 31. Dezember 2024 (-10,7 Punkte).



Ausblick

Mit den hervorragenden Ergebnissen dieses Halbjahres können wir die zweite Jahreshälfte voller Zuversicht angehen. Die Gruppe erwartet im Nichtleben-Bereich für 2025 ein weiteres Wachstum. Die Jahres-Schadenbelastung hängt von den Elementarschäden im zweiten Halbjahr 2025 ab. August und September bleiben entscheidende Monate. Die Gruppe setzt ihre Komplementaritätsstrategie dynamisch fort und liefert weiterhin greifbare Ergebnisse. Trotz der Volatilität der Märkte zu Beginn des zweiten Halbjahres und der geopolitisch unsicheren Lage hält die Vaudoise an ihrer kohärenten strategischen Asset Allocation fest, die im Einklang mit ihrer Risikofähigkeit steht.



Weitere Informationen:

Die vorliegende Pressemitteilung und der Halbjahresbericht 2025 (auf Französisch) sind auf der Website der Gruppe Vaudoise einsehbar.

• Pressemitteilung

• Halbjahresbericht 2025 (nur auf Französisch)



Konsolidierte (nicht geprüfte) Kennzahlen

(in Millionen CHF) Erfolgsrechnung 30.06.2025 30.06.2024 Umsatz 1'096,7 1'053,1 - Gebuchte Bruttoprämien Nichtleben-Geschäft 1'023,4 955,1 - Gebuchte Bruttoprämien Lebengeschäft 50,2 77,4 - Ertrag aus Dienstleistungen 23,1 20,6 Allgemeine Kosten 201,2 190,0 Gewinn der Periode 84,1 81,2 Combined Ratio Nichtleben 96,7 % 98,3 % Anlageertrag in der Erfolgsrechnung (nicht annualisiert) 1,4 % 1,9 % Bilanz 30.06.2025 31.12.2024 Versicherungstechnische Rückstellungen brutto 5'791,1 5'468,6 Kapitalanlagen 8'032,2 8'157,5 Eigenkapital (vor Gewinnverteilung) 2'510,3 2'549,5 Ertrag des Eigenkapitals (annualisiert) 6,7 % 6,0 %

Kontakt für Medienschaffende:

Valérie Beauverd, Kommunikationsspezialistin und Media Relations, 021 618 87 25, media@vaudoise.ch Die Gruppe Vaudoise Versicherungen

Die Vaudoise Versicherungen gehören zu den zehn grössten Privatversicherern in der Schweiz. Das 1895 gegründete Unternehmen bietet hochwertige Beratung und Produkte in allen Bereichen der Versicherung, der Vorsorge und der Vermögensverwaltung. Sie ist nah bei ihren Kundinnen und Kunden, sowohl für die Beratung als auch bei der Schadenregulierung. Die Gruppe beschäftigt über 2000 Mitarbeitende (VZÄ), darunter sind rund 100 Lernende und Personen in Ausbildung. Ganz im Sinne ihrer genossenschaftlichen Wurzeln gibt die Vaudoise ihren Kundinnen und Kunden einen Teil ihres Gewinns in Form von Prämienrückerstattungen weiter. In den Jahren 2025-2026 verteilt sie so CHF 44 Millionen. Die Aktien der Vaudoise Versicherungen Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (VAHN).



Ende der Adhoc-Mitteilung