Neural Therapeutics setzt auf Wachstum - Einstieg bei Hanf.com geglückt

Neural Therapeutics verfolgt seinen Wachstumskurs weiter. Das Unternehmen hat die erste Phase der Übernahme von Hanf.com erfolgreich abgeschlossen - und sich damit 30,75 Prozent an Deutschlands führender CBD-Handelskette gesichert. Damit erweitert Neural seine wirtschaftliche Basis und verschafft sich direkten Zugang zu einem zentralen Markt in Europa.

Der Deal - jetzt und später

Die Strategie: Einstieg in zwei Etappen. Im August 2025 startete Phase eins. Neural hält nun eine starke Minderheitsbeteiligung, partizipiert sofort an den Umsätzen und sitzt mit am Tisch, wenn Entscheidungen fallen. In der zweiten Phase besteht die Option auf eine vollständige Übernahme: Neural Therapeutics kann die verbleibenden Anteile an Hanf.com übernehmen und somit bis zu 100% der Firma kontrollieren.

Strategisch und finanzieller Mehrwert

Hanf.com ist längst mehr als ein Händler. 15 Standorte in Deutschland, dazu ein florierender Online-Shop. 4,9 Millionen Euro Umsatz im Jahr, 13 Prozent operative Marge. Das Geschäftsmodell ist schlank und skalierbar.



Besonders prägend: die Eigenmarken "Hempodia" und "Mind Munchies". Sie machen bereits fast ein Drittel des Umsatzes aus - und stehen für Wiedererkennung bei den Kunden. Hanf.com setzt auf eine Mischung aus eigenen Filialen und Franchise-Stores. So wächst das Netzwerk schnell, ohne große Kapitalblöcke zu binden.

Mehr als Kapital - eine Brücke zum Markt

Die Beteiligung ist für Neural mehr als ein Finanzinvestment. Sie ergänzt das Kerngeschäft in Forschung und Entwicklung pflanzenbasierter Therapeutika um einen direkten Vertriebskanal. So können neue Produkte künftig schnell in einem etablierten Umfeld platziert werden. Neural stärkt damit seine Einnahmen und schafft zugleich Nähe zum Endkunden.

CBD-Markt in Deutschland auf Wachstumskurs

Laut Branchenexperten befindet sich der CBD-Markt in Deutschland auf Wachstumskurs. So liegen die Umsatzwerte im CBD-Sektor in Deutschland bereits bei über 1 Milliarde €. Es wird für 2026 erwartet, dass der Umsatz bis 2026 nochmals deutlich steigt - etwa Richtung 2 Milliarden-€-Marke. Als treibender Faktor für diese Marktentwicklung nenne die Experten die steigende Nachfrage nach natürlichen und nachhaltigen Gesundheitsprodukten, insb. CBD-Öle, Kapseln und Kosmetika. Insb. die Anpassung von Vorschriften und Schaffung klarer Regularien - so die Branchenexperten - können weitere Innovationen begünstigen.

