DJ Aroundtown mit Nettogewinn im 1H - Ziele Gesamtjahr bestätigt.

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Aroundtown hat im ersten Halbjahr dank moderater Mietsteigerungen und Kostenkontrolle die operativen Gewinne etwa stabil gehalten. Unter dem Strich schrieb der Luxemburger Immobilienkonzern, der im MDAX notiert ist, schwarze Zahlen und profitierte dabei von deutlich höheren Bewertungs- und Verkaufsergebnissen

Die Ziele für das Gesamtjahr, die einen operativen Gewinn FFO I zwischen 280 und 310 Millionen Euro bzw 0,26 bis 0,28 Euro je Aktie vorsehen, bestätigte das Unternehmen.

Im Sechsmonatszeitraum Januar bis Juni erzielte Aroundtown einen operativen Gewinn FFO I von 150 Millionen Euro verglichen mit 154,1 Millionen im Vorjahr. Je Aktie lag dieser bei 0,14 Euro nach 0,14.

Der bereinigte operative Gewinn EBITDA betrug 501 Millionen Euro verglichen mit 502 Millionen.

Die Nettomieteinnahmen steigerte Aroundtown auf 591 Millionen Euro von 588 Millionen, auf vergleichbarer Basis betrug der Zuwachs den Angaben zufolge 3 Prozent.

Die Einnahmen aus Portfolio-Neubewertungen und Veräußerungsgewinnen kletterten auf 383,2 Millionen Euro nach einem Verlust von 593,2 Millionen im Vorjahr. Im Halbjahr wurde das Portfolio laut Mitteilung komplett neu bewertet.

Nach Steuern verdiente Aroundtown 578 Millionen Euro, verglichen mit einem Nachsteuerverlust von rund 330 Millionen im Vorjahr.

Je Aktie betrug der Gewinn 0,32 Euro nach einem Verlust von 0,30 Euro.

Die Verschuldung LTV senkte das Unternehmen auf 40 Prozent von 41 Prozent Ende März und 45 Prozent Mitte 2024.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/cbr

(END) Dow Jones Newswires

August 27, 2025 01:13 ET (05:13 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.