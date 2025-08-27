Liestal - Die vom Radicant-Debakel geschüttelte Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) hat wie angekündigt einen interimistischen Präsidenten für den Bankrat ernannt. Thomas Bauer wird diese Aufgabe per 1. September 2025 übernehmen, voraussichtlich für ein Jahr. Bauer löst Nadia Tarolli Schmidt ab, welche das Präsidium nach dem abrupten Abgang von Bankratspräsident Thomas Schneider im Juli für kurze Zeit übernommen hatte, wie die BLKB am Mittwoch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab