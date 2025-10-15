Zürich - Die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) hat einen neuen Chef für ihre Tochter Radicant gefunden. Bruno Meyer wird den Posten von Anton Stadelmann am 27. Oktober übernehmen. Der 56-Jährige hat mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche und verantwortete bis im Februar 2025 den Bereich Corporate Services bei der Schweizer Incore Bank, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Der bisherige Radicant-Chef Stadelmann hatte im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
