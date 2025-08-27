Mitteilung der Mutares SE & Co. KGaA:

Mutares-Portfoliounternehmen Buderus Edelstahl hat eine Vereinbarung zum Teilverkauf von zwei Geschäftsbereichen an die GMH Gruppe unterzeichnet

- Verkauf der zwei Geschäftsbereiche Warmwalzwerk und Mechanische Bearbeitung inkl. Wärmebehandlung an strategischen Käufer

- Weitere Transformationsmaßnahmen bei Buderus Edelstahl für zukünftige Ausrichtung geplant

Buderus Edelstahl, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650), hat eine Vereinbarung zur Veräußerung der zwei Geschäftsbereiche ...

