Mitteilung der Mutares SE & Co. KGaA:
Mutares-Portfoliounternehmen Buderus Edelstahl hat eine Vereinbarung zum Teilverkauf von zwei Geschäftsbereichen an die GMH Gruppe unterzeichnet- Verkauf der zwei Geschäftsbereiche Warmwalzwerk und Mechanische Bearbeitung inkl. Wärmebehandlung an strategischen Käufer - Weitere Transformationsmaßnahmen bei Buderus Edelstahl für zukünftige Ausrichtung geplant
Buderus Edelstahl, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650), hat eine Vereinbarung zur Veräußerung der zwei Geschäftsbereiche
