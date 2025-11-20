© Foto: Midjourney

Anfang des Jahres feuerte Rüstungsphantasie die Aktie von Steyr an, jetzt knallt sie in den Aktienkeller.Rüstungswerte sind jetzt auf dem Prüfstand: Nachdem Rheinmetall eine verlustreiche Woche hinter sich hat, gerät auch Steyr Motors ins Visier der Bären. Seit Montag wird die Aktie des Österreichischen Motorenherstellers gnadenlos abverkauft. Von dem großen Hype um die Aktie im März dieses Jahres, als die Papiere intraday auf bis zu 300 Euro hoch gehandelt wurden, ging es geradewegs in den Abgrund. Als die Meme-Verkäufe gestillt waren, konnten sich die Anteilsscheine im Verlauf des Jahes bei einem Wert von rund 50 Euro konsolidieren. Seit Montag zieht es die Aktie von Steyr aber erneut …