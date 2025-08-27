© Foto: David Chang/EPA/dpaWährend der Markt gespannt auf die Zahlen von Nvidia blickt, die nach Börsenschluss veröffentlicht werden, fällt CEO Jensen Huang durch eine pikante Äußerung auf. Der taiwanische Chiphersteller Taiwan Semiconductor Manufacturing sorgte vergangene Woche für Schlagzeilen, nachdem Nvidia-CEO Jensen Huang erklärte, dass es "sehr klug" wäre, die Aktie zu kaufen. "Nun, zunächst einmal denke ich, dass TSMC eines der größten Unternehmen in der Geschichte der Menschheit ist, und jeder, der TSMC-Aktien kaufen möchte, ist ein sehr kluger Mensch", sagte Huang am Freitag während seines Besuchs in Taiwan. Die TSMC-Aktien stiegen am Montag und Dienstag und liegen seit Jahresbeginn rund 9 Prozent im Plus. …Den vollständigen Artikel lesen ...
